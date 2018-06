Fosnes (M) vill föra in mer resonemang i politiken

Christina Fosnes blev Moderaternas förstanamn inför valet 2014. – Jag blev tillfrågad, det kom som en överraskning och på den vägen var det.

Foto: Karin Asmundsson

Då var hon inte partimedlem och hade ingen egen praktisk erfarenhet av partipolitiskt arbete. Hon representerar ett parti som lokalt oavbrutet verkar vara i kris. I mitten av maj hoppade den politiske sekreteraren av, och Christina Fosnes uppmanade på sin blogg de partimedlemmar som ”sprider skit och negativism” att avgå.

Christina Fosnes har varit egenföretagare, bland annat hade hon ett bemanningsföretag i Gnosjöregionen. Hon kom till Kalmar 2006, som regionchef för Svenskt Näringsliv. Första tiden innan resten av familjen kom efter bodde hon i Kolboda.

– Den här första mandatperioden har varit rolig, tuff och intressant, och jag har insett att det tar tid att sätta sig in i den komplexa verksamheten en kommun är. Politiken är annorlunda,det är väldigt många som aldrig gjort något annat och som skolats in via ungdomsförbunden. Jag tycker att det är viktigt att föra in resonemangen i den politiska debatten, och inte bara tänka i ”one-liners”.

– Och inte glömma bort vad en kommun ska syssla med, nämligen det grundläggande, vård, skola och omsorg. Ofta är fokus mer på spektakel och event, och man ska fundera på ur mycket kommunen ska vara inblandad.

Ett konkret vallöfte är att riva upp beslutet om Tallhagsskolan, alltså högstadieskolan i nuvarande Brofästet.

– Med oss blir Norrgård ny högstadieskola när Linnéuniversitetet flyttar ut. Vi anser inte att stora skolor med runt 1000 barn är en bra pedagogisk arbetsmiljö. Särskolan får ny skola vid Djurängen.

Istället vill hon använda Brofästet till kommunala förvaltningar för att frigöra lokaler i citykärnan för för bostäder, kontor och handel. Hon menar att det skulle behövas fler pedagoger i förskola och skola.

– Med tanke på de riktade statsbidragen tycker jag inte att förskolan och skolan får de resurser so behövs. Kalmar lägger mycket pengar på äldreomsorgen, men det är inte alltid rätt saker. Kvalitet är att lyssna till verksamheten, och det behöver vi göra i högre grad.

Kalmar brukar ligga bra till i mätningar till exempel av trygghet

– Ja, man får det intrycket. Men Kalmar utmärker sig bland våra jämförelsekommuner vad gäller fler anmälda sexbrott omräknat till 100 000 invånare. Kalmar har 213, Växjö 189 och Kristianstad 173. Vad gäller våldsbrott har Kristianstad och Halmstad däremot fler anmälningar än Kalmar. Från vårt håll tycker vi att det är viktigt att framförallt ta människors oro på allvar i dessa frågor.

Moderaterna går till val med att sänka skatten.

– Vi gick ut tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna att sänka kommunalskatten med 10 öre. Det är väldigt lite, men det är en markering. Kalmar gör ett ganska rejält överskott, det borde finnas marginal att sänka skatten succes.sivt

När Centern gick in i majoriteten slogs alliansen i Kalmar sönder.

– Från vår sida finns det alltid en öppen dörr. Men ett samarbete med Sverigedemokraterna är helt otänkbart. Det finns inte på agendan.

Under den gångna mandatperioden har Moderaterna lagt ett stort antal motioner, bland annat om att införa ett skönhetsråd, att byta ut flaskvatten mot kranvatten och att öka kraven på dem som har försörjningsstöd. Motionen om flaskvatten gick igenom, och Kalmar är numera ”kranmärkt”.

– Annars får vi anslag på alla våra motioner. Samtidigt är mycket av kommunpolitiken rätt pragmatisk.

Om Moderaterna får styra, hur ser Kalmar ut om fyra år?

– Det är fokus på kvalitet i kärnverksamheten. Mer självbestämmande. Jobb istället för bidrag, ingen förtjänar att gå på försörjningsstöd år ut och och år in.

fakta Moderaternas viktigaste valfrågorna 1. Välfärd 2. Integration 3 Trygghet Visa mer...

fakta Toppkandidaterna Valet 2014 fick M 16,63 procent i kommunvalet, vilket gav 9 mandat i kommunfullmäktige. 1. Christina Fosnes, 62 år, oppositionsråd, Kalmar 2. Måns Linge, 25 år, politisk sekreterare, Kalmar 3. Kajsa Hedin, 42 år, biomedicinsk analytiker, Kalmar 4. Lisa Jalmander, 49 år, företagare, Rockneby 5. Jonas Lövgren, 47, etableringsanalytiker, Rinkabyholm 6. Susanne Eliasson, 57, entreprenör, Kalmar 7. Per-Olof Jonsson, 62 år, lantbrukare, Oppeboda 8. John Wahlgren, 26 år, jurist, Kalmar 9. Patrik Olsen, 40 år, undersköterska, Läckeby 10. Magnus Hernetz Gustavsson, 55 år, telefonist, Kalmar Visa mer...