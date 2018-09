Vill rusta upp järnvägen

– Nu går det uppåt! Gör vi ett starkt val nationellt och ett starkt val i länet finns det en hyfsad sannolikhet att jag kommer in, säger Max Troendlé, förstanamn på Miljöpartiets riksdagslista i länet. I så fall blir han en av de yngsta i församlingen.

Foto: Karin Asmundsson

Nu är kanske chansen inte så stor att han får flytta till Stockholm efter valet. I valet 2014 fick Miljöpartiet 6,89 procent, och det räckte inte till en plats på länsbänken. Sedan dess har partiet rasat i opinionsmätningarna. I de senaste mätningarna varierar siffrorna mellan 3,9 och 5,7 – men Max Troendlé är positiv.

– Till viss del har sommaren gett en försmak hur klimatförändringarna skulle kunna slå mot Sverige, och det är inte en framtid att längta till. Vi är partiet med en rimlig miljöpolitik.

En del av miljöpolitiken är en kraftfull satsning på järnvägen.

– Vi måste rusta upp järnvägen över hela landet, och bygga höghastighetsbana. Tågpolitiken har misskötts av varenda regering i årtionden. Till sist når man en bristningsgräns där alla fallerar. Det är oacceptabelt att man inte kan lita på att pendlartrafiken fungerar.

I sommar har tågtrafiken på Tjustbanan och Stångådalsbanan ställts in. Under tio dagar i juli ställdes 327 tåg in på grund av risk för solkurvor på rälsen.

– Det är oacceptabelt, och det är jätteviktig att tågtrafiken fungerar. Om vi ska kunna stoppa planerna på flyg till Frankfurt måste vi lita på att tågtrafiken till Kastrup fungerar.

När Socialdemokraterna i Kalmar presenterade sitt valmanifest utlovades en flyglinje till Frankfurt under kommande mandatperiod.

Max Troendlé vill ställa om flyktingpolitiken, som ändrades i samband med flyktingkrisen hösten 2015.

– Jag vill riva upp den inhumana politiken, och återinföra systemet med familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, och jag vill låta minderåriga stanna.

Den nya gymnasielagen, som ska ge ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige för att plugga, har underkänts som så bristfällig att den inte går att tillämpa av migrationsdomstolen.

– Det ska nog gå vägen, men det tar för lång tid. Jag tycker att fler ska få stanna, men vi nådde inte ända fram. Det behövs nya lösningar för den här gruppen. Ska vi utvisa alla som inte omfattas av lagen kommer vi att få syssla med utvisningar i 20 år om vi fortsätter i den nuvarande takten och det kommer att kräva enorma polisiära resurser. Det kommer att drabba människor som levt stora delar av sitt liv under jorden utan att ha några rättigheter. Det är både korkat och inhumant,

Han vill också ta krafttag mot den psykiska ohälsan, särskilt bland de unga.

– Det första steget är att se till alla de som mår dåligt får hjälp. Det behövs fler kuratorer i skolorna, och elevhälsan måste stärkas.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat markant de senaste åren. Folkhälsomyndigheten anger flera orsaker, bland annat att skolan fungerat sämre, att utmaningarna på arbetsmarknaden blivit större och att det har blivit ökade skillnader i socioekonomiska villkor. Kanske spelar också sociala medier in.

– Alla andra verkar ha så perfekta liv.

Fram till valet har Max Troendlé en fulltecknad almanacka.

– Det är mycket som avgörs de sista veckorna, och det är många som bestämmer sig sent.

Han hoppas på att den nuvarande regeringen får fortsatt förtroende.

– Med ett starkare Miljöparti. Och att Sverigedemokraterna åker ut i riksdagen. Det senare är mindre sannolikt, men får man önska, så... Nu har stödet för SD minskat i mätningarna. Men jag tror att det är många som är missnöjda på ett generellt plan som röstar på dem. När de traditionella partierna söker sig mot mitten finns det utrymme för populistiska missnöjespartier.

Max Troendlé är är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar, ordförande i Miljöpartiet Kalmar län, ledamot i partistyrelsen och dessutom ordförande för interimsstyrelsen både i Umeå och i Västerbotten där partiet haft stora interna stridigheter.

Men han har inte tänkt sig en framtid som heltidspolitiker.

– Jag ska gå en utbildning till busschaufför på Komvux!

Fakta Viktigaste valfrågorna Rusta upp järnvägen Återinföra en human flyktingpolitik Krafttag mot den psykiska ohälsan Visa mer...