Voodoo och en vitamininjektion - 20 nya akter har presenterats

Foto: Pressbild

I ett svep släppte Mönsterås Blues & Roots Festival 20 akter till på tisdagen. Därmed är hela line-upen presenterad inför den 45-årsjubilerande festivalen.

Mönsterås Blues & Roots Festival äger rum den 31 maj - 1 juni och jubileet firas bland annat med fyra shower i Kalmar under april.

De 20 nya akterna toppas av Lollo Gardtman som släppte sitt första egna album, Chapter One, 2017 och släpper uppföljaren, Chapter Two, under våren. De sena albumen till trots är 41-åriga Gardtman allt annat än en duvunge på scen. Karriären tog fart redan i tonåren, hon har burit fram bland annat Tomas Ledin med sin körsång och beskrivs som en riktig vitamininjektion på den svenska bluesscenen.

Det andra toppnamnet i artistsläppet är Mr Bo & The Voodooers. Bandet startades av Bo Carlsson och Lars Mellqvist för drygt 20 år sedan och mutade med sina soulindränkta stil snabbt in sin alldeles egna plats i bluesvärlden. Bandet har under åren tilldelats flera utmärkelser, bland annat Mönsterås Blues-stipendiet 2005.

De övriga 18 akterna är följande, beskrivna av Mönsterås Blues & Roots:

Oskarshamns Folkhögsskola: Får det ärofyllda uppdraget att inviga Bluespalatset på fredagen. Skolan bjuder alltid på talangfyllda elever som i flera olika sättningar spelar högklassig musik.

Oknö Trio: Två Oknöbor och en skåning från Arild utanför Helsingborg är medlemmarna i denna grupp. Linda Sjöbäck på sång och gitarr, Magnus Sjöqvist spelar gitarr och Torsten Erhner spelar kontrabas.

Åke Larsson: Det är premiär för Åke på festivalen. Hemort är Fågelmara i Blekinge. Musiken framförs på sång och gitarr.

The Oldfire Band: Bandet återvänder till Mönsterås efter ett års uppehåll. Bandledare är Andreas Hasselgren från Malmö och gruppen kompletteras med Oskarshamnarna Hanna Lundin, Victor Johansson och Magnus Hasselgren. Mattias Sjögen kommer från Mönsterås.

Bluesgaraget: Kenn Bäckströms senaste bluesprojekt heter Bluesgaraget. Medlemmarna kommer från Öland, Kalmar, Holmsjö och Göteborg. Blues med blås lovar Kenn då han tar med en blåssektion.

Ungdomshuset Play: Organiserar som vanligt ungdomsscenen med banden Astragon, High Electric Level och Parkbandet.

Broken Sticks: Bandet gjorde en bra spelning på Winter Blues tidigare i år. Max Wester sjunger och spelar gitarr. Roger Petersson spelar bas och Albin Bjärle sitter bakom trummorna.

Landucci & Blues / Soul Mayhem: Anna Landucci från Horn är mer känd som rocksångerska. Tillsammans med de tre rutinerade västerviksmusikerna Tobias Ahlstedt, Sverker Andersson och Magnus Karlsson garanteras en se- och hörvärd upplevelse.

Royal Blues Band: Brukar du besöka Storgatan på festivalen har du säkert stannat och lyssnat på detta band som kommer från Enköping och Västerås. En favorit i repris.

Bluesettes: Svenska texter till gamla kända bluesklassiker ur ett feministiskt perspektiv. Vacker sång av Linette Engström, Eva Bergquist och Sofi Heller. Övriga medlemmar är Maj-Lis Gustafsson, Tobias Svensson och Kenn Bäckström.

2trubadurer: På lördagen kan du träffa Jonas och Johan från Kalmar. Missa inte deras show med cigar box guitar. Gitarrer de själva bygger av en gammal cigarrlåda!

Cutmankelly: Ny bandkonstellation under ledning av Staffan Ahlstedt från Västervik. De övriga medlemmarna är August Bondesson och Carl Fredrik Ahlstedt båda från Malmö.

The Stirmakers: Mönsteråssonen Erik Engström spelar rockabilly tillsammans med Kenneth Hellström från Nybro och Dennis De Moss från Kalmar.

Ikonerna: Ett nytt band under ledning av Stellan Lindeberg. Ikonerna är ett instrumentalt band som spelar soul, funk och blues från 60- och 70-talet samt en del eget material i samma stil med en del jazzinfluenser.

Micke & Masse: Mats Ohlsson och Mikael Johannesson bildar denna bluesduo. Hemort är Malmö. Detta blir andra året i rad de uppträder på festivalen.

Mönsterås Musikkår: Musikkåren kommer ännu en gång gå en New Orleans parad på fredagen genom Storgatan för att avsluta deras konsert på Torget.