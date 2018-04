20 konstnärer firar konsthallens första 20 år

Foto: Karin Asmundsson

För 20 år sedan startades Virserums konsthall, ett till synes omöjligt projekt långt bort från de stora städerna. Nu firar konsthallen jubileum, och har bjudit in 20 konstnärer som deltagit under åren.

Den allra första utställningen Virserum en dröm handlade om själva samhället. Den byggde på 10 000 fotografier som samlats in från Virserumsborna själva och där tanken var att skildra världen från det lilla samhällets perspektiv.

Konsthallen startades av konstnären Henrik Teleman. Ambitionen var att konsten skulle rikta sig till vanliga människor.

2001 fick konsthallen utmärkelsen Årets museum med motiveringen att den verkat ”för att samtidskonst ska beröra de människor som bor i Virserum vilket inneburit att de utställningar som förekommer i konsthallens regi i hög grad är präglade av människorna och livet i Virserum – utan att göra avkall på konstnärliga ambitioner.”

Henrik Teleman slutade 2013 och lämnade över chefsskapet till Annika Eriksson, som slutade i februari förra året. Nu är det Barbro Wendén som är ansvarig, och tillsammans med producenten Carolina Jonsson driver verksamheten.

Sedan 1998 har det blivit närmare 200 utställningar, både stora och små. Några av de mest uppmärksammade var Hata Sydkraft och Telia/ Älska Sydkraft och Telia, 2005, Från förälskelse till råknull, 2006 som ingick i Summer of Love, Gaza 2009 och Våld 2011.

Fler teman har varit genomgående under åren, som textil och trä, slöjd och kärlek. Och Virserum med omnejd.

Av alla de konstnärer som under åren medverkat har 20 valts ut till den samlingsutställning som visas på andra våningen i konsthallen.

– Det har inte funnits något tema, säger producenten Carolina Jonsson.

Hon började arbeta på konsthallen 2013, men besökte den första gången tio år tidigare.

– Jag blev alldeles tagen över hur de arbetade med utställningarna.

En utställning som hon vill lyfta fram är Summer of Love 2006, som var en del av ett större projekt om kärlek och erotik. Ett 50-tal konstnärer deltog med ett hundratal verk i alla slags material och uttrycksformer, och svenska folkets egna berättelser samlades in under en husvagnsturné.

Barbro Wendén väljer en helt annan utställning.

– Gaza, från 2009. Jag satt och jobbade här under julhelgen när Gaza bombades och Henrik ringde och sa att ”borde vi inte göra en utställning? När kan vi öppna den, och jag sa 1 februari”. Han och Mats Aronsson kontaktade fotografer nere i Gaza som skickade bilder. Det var en stark utställning med väldigt mycket sprängkraft. En annan utställning är Våld, den var väldigt bra, den byggde på ungdomars berättelser om vardagsvåldet i skolan.

20/ 20 - 20 år och 20 konstnärer invigs på söndag av Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet.

I samband med utställningen blir det ett seminarium 30 augusti kring ämnet ”Lokalt startade kulturevenemang – varför och hur uppstår de, hur kan de leva vidare och vad bidrar de med?”. I panelen ingår bland andra Gunhild Stensmyr, Konsthall Tornedalen, Tommy Svanström, Virserums musikdagar och Putte Svensson Sahlin, Hultsfredsfestivalen samt politiker och lokala företagare.