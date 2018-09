Både svängigt och stillsamt på höstens första jazzcafé

På söndag är det dags för höstens första jazzcafé med Sonnys Boys i Stensbergs festsal i Kalmar.

Temat för dagen är "Den amerikanska sångboken", vilket innebär många välkända evergreens. Både stillsamma, som "The Shadow Of Your Smile", och svängiga, som "It’s All Right With Me". Även en del jazzlåtar smyger sig in, till exempel Charlie Parkers "Barbados" och Duke Ellingtons "What Am I Here For?". Äldsta låten är komponerad 1929 och de nyaste i slutet av 50-talet. Arrangemangen är däremot av senare datum och några är alldeles nyskrivna.

Sonnys Boys börjar spela klockan 15. Bandet består av Jan-Erik Fahl, gitarr; Kjell Arvidsson, bas; Nils-Erik Gustafsson, piano; Sven-Olof Johansson, tenorsax; Sonny Svensson, trummor och sång, Lennart Skagne, alt- och barytonsax; samt Ingvar Gustafsson, trumpet.

NBV Sydost arrangerar och som vanligt blir det kaffeservering i pausen.