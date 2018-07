Gerillakrig mot maskiner i 80-talets Sverige

Foto: Avalanche

Avalanche ger sig på alternativ historiebeskrivning där kalla krigets Sverige tas över av enorma maskiner.

Det kommande "Generation zero" är ett överlevnadsspel där det gäller att med gerillataktik – och gärna tillsammans med ett par kompisar – ta reda på vad som egentligen har gått snett.

Det är november 1989 och något fruktansvärt har hänt. Ett kompisgäng som återvänder från en utflykt i skärgården attackeras och gängets båtar sänks. När kompisarna skakade lyckas simma i land handlar det i första hand om att överleva, och i andra hand att ta reda på vad som egentligen har hänt.

"Generation zero" är något så ovanligt som ett spel som utspelas i Sverige. Stämningen påminner om en blandning mellan Netflix-serien ”Stranger things” och spelföretaget Avalanches jaktspel ”The hunter: Call of the wild” – fast med jättemaskiner som anfaller i stället för skygga djur som flyr när du närmar dig.

”Vi insåg att det fanns en spännande historia om Sverige under kalla kriget, som jag tror att världen i stort inte känner till.”

En av spelets upphovsmän, regissören Emil Kraftling, berättar att han har inspirerats av barndomens krigslekar i skogarna i Närke.

– Vi insåg att det fanns en spännande historia om Sverige under kalla kriget, som jag tror att världen i stort inte känner till, säger han.

Foto: Avalanche

Intresset på spelmässan E3, där spelet visades upp för en internationell publik, vittnade om att 1980-talets Sverige kan locka även utländska spelare. Dan Peake, huvuddesigner i utvecklingsgruppen, ser också stora likheter med skådeplatsen och det England han växte upp i.

– Det är ganska intressant att se likheterna med min egen barndom, jag växte också upp på 1980-talet, och hur det speglar sig i Sverige. På många sätt är det väldigt likt, men sedan finns det de speciella egenheterna, säger han.

Mycket av tekniken har återanvänts från ”Call of the wild”. En tysk jaktmark påminner om svenska skogar, och tekniken för smygande, djurens sätt att upptäcka dig och deras specifika organ har nu fått nya användningsområden.

– Alla fienden är uppbyggda av olika komponenter. Vissa är mer sårbara. Genom att pricka dem kan du maximera skadan. Komponenterna kontrollerar också system, deras optiska linser kan prickskjutas så att de inte längre ser dig. Du kan slå ut hydrauliska pumpar i deras ben så att de inte längre kan röra sig. Du kan vara taktisk i hur du tar dig an fienden, säger Kraftling.

"Generation zero" kan spelas ensam eller i samarbete med upp till tre andra. Den vidsträckta spelvärlden har en dygnscykel som med vädret påverkar upplevelsen.

Foto: Avalanche

Varför maskinerna har tagit över och vad som har hänt med alla människor i den öde världen är upp till spelaren att ta reda på, med hjälp av ledtrådar – som kartor, löpsedlar och inspelade meddelanden på telefonsvarare som finns utspridda.

Det gäller också att leta efter föremål, vapen och tillägg som kan hjälpa dig på vägen. En fiende kan exempelvis vara utrustad med en värmekamera, och slår du maskinen utan att skada kameran kan den användas som ditt eget vapen.

”Vi vill att du ska känna att oddsen är emot dig, du måste samla för att få överhanden.”

Till en början kommer de flesta fiender man stöter på att vara för svåra att besegra i en eldstrid. Då gäller det i stället att smyga sig undan, eller använda omgivningen till sin fördel. En övergiven bil med fylld tank kan explodera, och ett elskåp kan sända ut elstötar som förlamar maskinerna. Emil Kraftling beskriver det som gerillakrigföring.

– Vi vill att du ska känna att oddsen är emot dig, du måste samla för att få överhanden, säger han.

"Generation zero" släpps till Xbox One, Playstation 4 och via Steam till PC nästa år.