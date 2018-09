Kulturhatarna tar chansen

Klockan var halv två på eftermiddagen den 26 august. Närmare 150 personer hade samlats på spelbaren GLHF, Good luck, have fun, i Jacksonville, Florida. En spelturnering pågick, och en av deltagarna hade just förlorat en match.

Foto: John Raoux

Men istället för att skaka hand med sin motståndare lämnade han lokalen. En stund senare återvände han, beväpnad. Tolv skott avfyrades, två människor dog och tio skadades. Sedan tog gärningsmannen sitt eget liv.

Tävlingen var inte direkt anordnad av utgivaren EA, men speljätten gick ut på sociala medier med uttalanden som fördömde händelsen, beskrev det inträffade som tragiskt och att deras tankar var hos offren och deras familjer. Inget konstigt, snarare fullt normalt. Då brakar helvetet löst i kommentarsfälten…

“Stop worrying about making money and take care of the people that pay to play your garbage games for once?” (Sluta bry er om att tjäna pengar och ta hand om de som spelar era skräpspel)

“Maybe living was a DLC” (Kanske var livet ett nedladdningsbart tillägg)

“This is what happens when you guys don't make a proper WWII game!” (Det här är vad som händer när ni inte gör ett bra spel om andra världskriget)

“Hey maybe all the fucking microtransactions you made from all your games could have gone to a better security team you greedy pieces of shit. Tbis was your games event.” (Kanske skulle alla mikrobetalningar ni fick från spelen gått till bättre säkerhet era giriga skitstövlar)

Foto: Skärmdump

“Why this press statement? Did the person blame ea as there reasoning? EA rapes the minds and wallets of everyone” (Varför ett uttalande? Skyller någon på EA? EA begår övergrepp på allas sinnen och plånböcker)

“Maybe the shooter was just sick of playing the same game every year” (Kanske var skytten trött på att spela samma spel år efter år)

Översättningar är mina, och i några fall en smula nedtonade. Kommentarerna är inte heller de grövsta, och förmodligen har ännu värre plockats bort.

Visst, en del kan tolkas som skämtsamma. Även om det känns en smula för tidigt att skämta precis efter händelsen.

Men att så många passar på att visa sitt hat är inte bara obehagligt, det visar på en sjuk kultur som frodas både i sociala medier och kring spel. Eller får en författare kommentarer om att få ändan ur vagnen och skriva en ny bok? Får musikern hat för att låtarna liknar varandra? Hatas det mot filmskapare som inte gjort någon ny film på ett tag?

Svaren är tyvärr ja.

Ingen kulturyttring är fri från hatare. Men alla vi som tar del av kultur borde stå upp mot den obehagliga stämning som dessa skapar.

Visst kan en tycka att det vore kul med ett nytt spel, en ny bok eller skiva, en ny film eller pjäs. Men ger det någon enda människa rätt att hata på den eller de som redan har gett oss en så bra upplevelse att vi vill ha mer?

Vad var det då för våldsförhärligande spel som fick en människa att kallblodigt döda andra? Madden NFL, den populära amerikanska fotbollssimulatorn som varit en stapelvara till nästan varje konsol sedan 1988.