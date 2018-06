Heavy Load har inte stått på scen på 33 år

Foto: Mattias Mattisson

De svenska legendarerna Heavy Load bjöd på en riktigt bra spelning på fredagskvällen. Och det blev inte bara gamla hits – utan även låtar från en kommande platta.

Heavy Load Tid: 20.30 Scen: Rock Stage Vad: Kärt återseende för fansen

”Heavy Load, Heavy Load”, skanderade publiken innan bandet klev på Rock Stage.

– Äntligen är vi här. Det är så underbart! sa sångaren och gitarristen Ragne Wahlquist, som möjligen kändes en smula obekväm på den stora scenen till en början.

Och det är inte så konstigt i så fall. Gruppen har inte spelat live sedan 1985. Men det varma välkomnandet av publiken bidrog säkert till att den 63-årige frontfiguren och resten av bandet tinade upp mer och mer.

Fansen sjöng med i ”Heavy Metal Angels”, ”Run with the devil”, ”Heavy Metal Heaven” och andra klassiker av detta Sveriges första heavy metal-band.

Heavy Load spelade på Rock Stage på Sweden Rock Festival den 8 juni 2018.

Eddy Malm, gitarrist under glansdagarna, gästspelade och sjöng i flera låtar – bland andra ”Dark Nights” från 1981. En låt som satt som en keps.

”The guitar is my sword” från klassiska plattan ”Death or Glory” var också riktigt bra. Och här visade Ragne Wahlquist hur hemmastadd han fortfarande är längs gitarrhalsen. För övrigt visade också hans bror, trummisen Styrbjörn Wahlquist, att hans pipa fortfarande håller.

Det här blev en spelning som växte mer och mer.

Bandet bjöd också på några låtar från ett kommande album. Det bådade gott.