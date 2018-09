Höstpremiär á la Birgit Nilsson på soppteatern

Foto: Lindah Tisjö

Det var höstpremiär på Vallens soppteater under torsdagen och på scen stod ingen mindre än estradören Mattias Enn, som sjöng och berättade om världssopranen Birgit Nilsson i en underhållande musikföreställning.

Mattias Enn är uppväxt i Ålem i Småland och debuterade 1993 på Mosebacke i Stockholm med sin musikal ”I skuggan av en stövel” om Zarah Leander. Senare har han också gjort föreställningar om bland andra Karl Gerhard, Jules Sylvain och Cole Porter.

Under torsdagen var det dock föreställningen om världssopranen Birgit Nilsson som lockade publiken till Vallens soppteater.

Det var en varm och humoristisk föreställning där Mattias Enn sjöng och berättade om Birgit Nilssons liv och karriär, allt ackompanjerat av den duktiga pianisten Carina E Nilsson.

Föreställningen hade tidigare spelats i Stockholm och bygger på Mattias Enns egen bok om Birgit Nilsson; "Värp först och kackla sen!".

Mattias inledde föreställningen med att sjunga Edvard Perssons låt ”Jag är en liten gåsapåg från Skåne”, på härligt klingande skånska. Han berättade om Birgits uppväxt, på en gård i Skåne tillsammans med hennes föräldrar. Pappan hade så gärna velat ha en son och hade utlovat en bonus till barnmorskorna om bebisen visade sig vara en pojk. Så blev ju dock inte fallet.

Foto: Lindah Tisjö

Birgit lärde sig läsa redan i 5-års åldern och när hon började första klass sa hennes lärare till henne, ”Du läser ju som en präst”, och flyttade henne direkt till andra klass. Hon hade läshuvud, fick A:n i alla ämnen utom ironiskt nog just musik, men hennes far sa bara att hon skulle jobba på gården.

När hon började intressera sig för musiken på allvar ska hennes far ha sagt; ”Det räcker med de sångerskor vi redan har i Sverige. Birgit ska ta över gården, och hör sen”.

Men 1941, när Birgit var 23 år gammal, tog hon sig till Stockholm och provsjöng för Akademien. Hon kom på första plats. Därefter tog karriären fart på riktigt och hon reste till USA och blev en världsstjärna.

1949 omkom hennes mamma i en trafikolycka, men hennes far bodde kvar på gården i Skåne och Birgit hälsade på honom så ofta hon kunde.

”Kom hem och ta över gården nu”, brukade han säga, ”och sjung något av Edvard Persson istället så man förstår vad du sjunger”.

Hennes far kom vid några tillfällen och tittade på henne när hon uppträdde. Han brukade sätta sig ganska långt bak i salongen och i smyg torkade han bort sina tårar av stolthet med hjälp av en näsduk. Ändå sa han efter föreställningens slut; ”Ja, men hon kunde ha sjungit något av Edvard Persson istället”.

På juldagen 2005 avled Birgit Nilsson, 87 år gammal. Hade hon levt idag hade hon fyllt 100 år den 17 maj i år.

Foto: Lindah Tisjö

För er som missade torsdagens föreställningar kommer Mattias Enn till Oskarshamn den 17 oktober.