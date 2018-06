Johan Hultgren: ”Musik på plast rockar än”

Foto: Johan Hultgren

I en digital värld riskerar musik att förvandlas till en del av bakgrundsbruset. Hela världens samlade musikskatt får plats i fickan. Då är det skönt att ha en samling som det går att ta på.

Min första skiva som jag verkligen kommer ihåg var Metallicas ”Load”. Kärlek uppstod från första vändan i Sony cd-spelaren och efter det växte samlingen snabbt med Kill 'em All, Master of Puppets, Ride the Lightning, And Justice for All... och resten av mitt favoritbands diskografi.

Spela fram bandet ett årtionde eller så och samma skivsamling samlar mest damm i en bokhylla. I stället finns all musik samlad under en liten grön ikon på mobilen. Visst kunde jag lyssna på mina Metallica eller Rammsteinskivor i en portabel CD-spelare innan, men det känns ändå som att man nu för tiden tar den lättillgängliga musiken för givet. Man slölyssnar på bussen, i kön, på shoppingrundan utan att egentligen lyssna så noga.

Självklart är det väldigt behändigt och trevligt att ha sin musik nära till hands hela tiden. Det är också ett fint sätt att upptäcka nya pärlor. För några veckor sedan hittade jag till exempel ett trevligt ungerskt folkmetal-band som jag aldrig hade hört utan Spotify.

Men jag saknar det aktiva lyssnandet. Det är allt för sällan som jag bara sätter mig ner och lyssnar genom ett helt album i den ordning som bandet tänkt sig.

Nu börjar det bli ändring på det. Tack vare vinylskivans återfödelse. Likt fågeln Fenix har vinylen rest sig ur askan och allt fler skivor ges ut på nytt. Jakten efter originalsläppen är förstås spännande men kan bli kostsam. Därför är det tacksamt att det nu går att hitta nya vinylskivor från de flesta stora banden utan någon större ansträngning.

I min gröna ölback finns nu nypressade skivor från Metallica, Sabaton, Iron Maiden, Nirvana, Ghost och Linkin Park, för att nämna några.

Så nu kan jag med andra ord sitta ner efter en lång arbetsdag, sänka ner nålen över skivans spår och njuta med fullt fokus av Kill 'em All.

Yeah right. Den moderna människans rastlöshet sätter in, det hoppas mellan spåren och lyssningssessionerna blir korta och sporadiska.

Därför passar det ju utmärkt att vara på plats på Sweden Rock nu. Man kan gå runt från spelning till spelning och plocka guldkornen från flera favoriter. En gående spellista.

Ett band hade dock min odelade uppmärksamhet under torsdagskvällen: Iron Maiden.