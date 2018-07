Klubbig storkonsert med Dua Lipa

Foto: Eric Arenius

Albansk-engelska Dua Lipa följer i spåren av Rihanna när hon kliver upp på stora scenen. Det är inga problem för henne.

Det har gått ett år sedan debutskivan släpptes, men redan finns sju hitsinglar från den.

Med sånger som New Rules, Be the One och Hotter Than Hell har 22-åringen redan material att binda en ung publik med.

Det gör hon också, med självklar scenkänsla. Publiken får en klubbig tät popkonsert.

Att Dua Lipa är den första kvinna efter Adele som kliver upp på engelska topplistans förstaplats tyder på en ljus framtid.