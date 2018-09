Massproducerat berättande släpps loss

Spelstudion Telltale Games har publicerat spelserie efter spelserie under de senaste åren. Men nu är framgångssagan slut. Frågan är vad det får för betydelse för historieberättande spel.

Foto: Telltale Games

Äventyrsspelens guldålder var under 1990-talet. Med spel som The Secret of Monkey Island, Myst, Day of the Tentacle, Grim Fandango, Full Throttle, Beneath a Steel Sky, The Dig med flera, lockades vi att peka, klicka och kombinera för att läsa gåtor och ta oss vidare i fängslande historier.

Många av de största klassikerna utvecklades av LucasArts. Men i början av 00-talet beslutade företaget att lämna genren. Då hoppade några anställda av och grundade Telltale Games.

Med en egen spelmotor och nydanande, episodisk utgivningsmodell, inspirerade av tv-seriernas avsnitt, gav den nya studion ut spel om den klassiska polisduon Sam & Max, tv-serien CSI, Wallace & Gromit och ett helt vanligt pokerspel.

Men det var när företaget började få tillgång till filmlicenser, som Tillbaka till framtiden och Jurassic Park, som äventyrsspel och berättande fick en verklig renässans. Och den verkliga succén kom med The Walking Dead.

Foto: Telltale

Men den 21 september tog sagan slut. Studion avskedar 90 procent av de anställda, övriga ska slutföra pågående projekt, sedan är det troligen tack och hej.

Spelens grafik har varit okej, animationerna inte alltid lysande. Men det har ofta funnits humor och berättelserna är ofta värda att genomleva. Telltale Games lämnar ett hyfsat arv efter sig.

Samtidigt kan jag inte låta bli att tro att alla de historieberättare som ligger bakom spelen nu kan få mer frihet och möjlighet att verkligen komma med kreativa och nyskapande upplevelser. För nackdelen med många av Telltales spel är att de varit väldigt låsta. Dels av att de inte får avvika från licensen, som i Game of Thrones-spelen där vi bara får vara med och påverka i periferin.

Och dels för att valfriheten ibland bara varit mest för syns skull. Dina val har aldrig riktigt fått det genomslag de förtjänat.

Dessutom har arbetstempot, enligt många numera före detta anställda, varit otroligt högt. Att det ibland inte hunnits med att arbeta på en del förrän den förra varit klar. Och när själva idén är att publicera spelen likt tv-serier uppdelade i episoder under en säsong verkar det smått galet att ha ett så tajt schema. För att fortsätta parallellen är det få historiedrivna tv-serier som inte börjar spela in ett avsnitt förrän det förra har sänts.

Så likt när Telltale grundades av före detta LucasArts-anställda ska det nu bli intressant att se vad före detta Telltale-anställda kan komma att skapa i framtiden.