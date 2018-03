Museichefen ställer ut i Göteborg

Bengt Olof Johansson, tidigare chef för Kalmar konstmuseum, ställer ut fotografier av trä på Botaniska trädgården i Göteborg.

Utställningen består av en serie fotografier av träd.

– Det finns inget system, bilderna är resultatet av stundens ingivelse, frontalt, oftast i ögonhöjd, ungefär som om jag mött en vän. De flesta träden har jag återbesökt och fotograferat upprepade gånger, dom har så att säga också blivit mina vänner, berättar han.

Utställningens titel ”Träd på papper” är en tautologi då pappret bilderna är printade på till största delen består av just trä.

Till serien av bilder har han också lagt en kort text i form av ett credo (en trosbekännelse). Credot är översatt till de tre språk som talas där fotografierna är tagna.

Avsikten med bilderna är inte i första hand att redovisa att dessa träd finns.

– Det handlar snarare om samspelet mellan bild, illusion och den som ser utställningen. Kort sagt, om den subjektiva verkligheten, om möjligheten att samtidigt befinna sig i det yttre och det inre, bortom fotografiets envisa insisterande på verklighetens utsida.

Träd på papper är den första utställningen Bengt Olof Johansson gör i Göteborg sedan 2007 då han ställde ut på Galleri Box med installationen Looking At His Landscape. Bengt Olof Johansson var chef på Kalmar konstmuseum 2009–2016. Han har också varit professor på Konsthögskolan Valand där han själv studerat. Bengt Olof Johansson bor och arbetar på södra Öland.