Nu regnar det spelnyheter – eller?

En bokstav och en siffra, eller rättare sagt något som brukade vara en förkortning på tre bokstäver som förkortades med en bokstav och en siffra men som nu bara är känt som en bokstav och en siffra. E3, eller Electronic Entertainment Expo, i Los Angeles är en gigantisk mässa där alla de stora inom spelindustrin vill presentera något nytt.

Mässan började redan under lördagen, 9 juni, när den första jätten, EA, höll presskonferens. Sedan rullar det på under veckan.

Egentligen är presskonferenserna inte en del av E3, utan hålls inför mässan, som är den 12–14 juni. Dessutom håller EA en egen mässa, EA Live i Hollywood den 9–11 juni.

Och eftersom EA gör sig sådant besvär är det kanske lika bra att börja där. Det är ingen som förväntar sig några större överraskningar, men kanske är det just därför som det är värt att ha koll. Det vi ”vet” är att det säkerligen kommer att pratas en del om Battlefield 5. Spelet, som utvecklas av svenska Dice, har fått märklig kritik för att det ska gå att spela som kvinna. Uppenbarligen finns det en del som varken har koll på historia eller kan skilja på verklighet och fantasi...

Annars är det Anthem, utvecklat av Bioware, som är den stora nyheten. Spelet har visserligen varit på gång ett tag, men det som är känt är i princip att det utspelas i en postapokalyptisk, öppen värld som befolkas av stora monster. Som spelare är du klädd i en exodräkt som ger dig övermänskliga krafter. Låter det lockande? Kanske, men det krävs att EA kommer med lite mer information för att jag ska bli intresserad.

Såklart kommer det att annonseras nya sportspel, EA ligger bakom Fifa, NHL, NBA och Madden NFL. Spel som har sin nischade, men stora, skara spelare. Och så blir det kanske något mindre, men oftast intressant, indie spel. Josef Fares hyllade A Way Out var i fokus förra året.

Microsoft är nästa jätte som håller presskonferens, söndag klockan 22 svensk tid. Här är det nog ingen högoddsare att det blir mycket exklusiva titlar som bara släpps till Xbox one och/eller Windows 10.

Lite motorsport med Forza Horizon 4 och lite skjutarspel med Gears of War 5. Eller möjligen mycket skjutande eftersom rykten säger att det kan bli hela tre nya Gears of War-titlar. Också kanske det är dags ett nytt spel i Halo-serien. Inga förväntade kioskvältare, eller rättare sagt så lär de spelen sälja tillräckligt bra för att välta alla kvarvarande kiosker i Sverige och resten av Europa, men det är definitivt inget att förvånas över.

Bethesda däremot, med presskonferens på måndag klockan 03.30, kan överraska, och göra en hel del fans besvikna. Även om många tycker att det vore dags för ett nytt Elder Scrolls-spel efter alla nyversioner av Skyrim är det något i Fallout-serien som garanterat ska presenteras.

En kort trailer har redan släppts, och visats cirka 12 miljoner gånger. Titeln Fallout 76 anspelar på den bunker som var tänkt att öppnas och återuppbygga samhället efter kärnvapenkatastrofen. Men exakt vad det är för typ av spel är okänt. Några källor till de större speltidningarna menar att det handlar om ett spel med online-funktion eller ren multiplayer.

Sony har presskonferens på tisdag, 12 juni klockan 03. Här nämns titlar som Spider-Man, The Last of Us Part 2 och Death Stranding. Spel med potential, men det som många undrar över är om det blir några nya hårdvarulanseringar. Där ser det ut som om vi får vänta på Playstation 5 eller Vita 2, den sistnämnda är nog extremt osannlikt, även om jag personligen gillar min lilla spelbara från Sony.

Nintendo är också igång på tisdag, men med en mer ”svenskvänlig” tid, klockan 18. Nya Pokémon-spel och detaljer kring slagsmålsspelet Super smash bros står på dagordningen. Tillsammans med ett förväntad titt på omtalade Metroid Prime 4.

Ovanstående är bara ett litet axplock, och det roligaste med gigantiska mässor där alla jättarna tävlar om uppmärksamheten är att det ofta är något annorlunda, inte sällan från en uppstickare, som blir den stora överraskningen.