Romantiskt sorgset brutalt med Nick Cave and the Bad Seeds

Om någon tyckt att Nick Cave varit mörk innan, känns det som att inte blivit ljusare nu. Men där inne lever romantiken, stor och vacker.

Foto: Eric Arenius

När Cave för sjätte gången återvänder till Roskilde har han sonen Arthurs död i bagaget.

Det har gått tre år sedan sonen dog efter att ha experimenterat med LSD. Mörkret efter detta är påtagligt.

I den råa och suggestiva första halvtimmen blandar den Draculaliknande australiensaren sånger från den efterföljande skivan Skeleton Key med till exempel material från Murder Ballads och Red Right Hand som blev ledmotiv i Peaky Blinders.

Cave uppmanar sedan till allsång i vackra Into My Arms. Han får publiken att sjunga i den mörka kvällen och följer upp med From Her to Eternity.

Det är en kort konsert, någon dryg timme, och klimax byggs upp med Tuledo, Jubilee Street och en smattrande Stagger Lee innan det är dags att runda av.

Cave är en mästerlig historieberättare snarare än skönsångare och tillbringar mesta tiden med publiken längst fram, men lyckas mitt i oväsendet skapa en intim känsla långt ut i publikhavet.