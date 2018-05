Sista banden till Borgholm Brinner klara

Foto: Tore Meek

Den nya rockfestivalen Borgholm Brinner tillkännagav på tisdagen de två sista banden som spelar i Borgholms slottsruin sista helgen i juli.

Det blir norska Satyricon och svenska Dark Tranquillity som rundar av lineupen, som i övrigt utgörs av Bullet For My Valentine, Raised Fist, Graveyard, Danko Jones, Comeback Kid, Tribulation samt arrangerande In Flames.

Anders Fridén, sångare i In Flames, kommenterar det sista släppet så här:

”Vi är riktigt glada att dela med oss av de sista banden som nu fulländar vår festival Borgholm Brinner i juli. Vi hoppas ni välkomnar våra bröder i Dark Tranquillity, vi ser framemot att få dela scen med dom för första gången på flera år, och även våra vänner i Satyricon. Vi är så peppade att få med oss all energi från alla artister på lineupen till en sådan unik atmosfär som Borgholms Slottsruin har. Det kommer att bli en oförglömlig helg!”.

Borgholm Brinner äger rum 27 juli-28 juli.