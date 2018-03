Sorg i glasriket efter Ulrica Hydman Valliens död

Foto: Karin Asmundsson

Sent på onsdagskvällen kom beskedet att konstnären Ulrica Hydman Vallien oväntat avlidit, några dagar före sin 80-årsdag. Hon var en av landets mest mest kända och folkkära glaskonstnärer, som också gjort ett stort internationellt genomslag

Åfors

Ulrica Hydman Vallien var verksam i Glasriket sedan 1970-talet.

– Man kan säga att det är en sorgens dag i Kosta. Hon har betytt väldigt mycket för Kosta Boda Orrefors. Hon var verksam här sedan 80-talet, och hon har bidragit mycket till att forma Kosta Boda. Hon blev en väldigt folkkär konstnär och hennes uttryck har blivit väldigt väl mottagna, säger Lotta Fonsell som är operativ chef på Kosta Boda Orrefors.

Under torsdagen hölls en tyst minut i Kosta för att hedra Ulrica Hydman Vallien, och minnesböcker har lagts ut i hyttan, hotellet, galleriet och butiken.

– Vi är chockade och ledsna allihopa, det var oväntat, säger Magnus Andersson, vd för Orrefors Kosta Boda.

Han nåddes av dödsbeskedet via Bertil Valliens Facebooksida på onsdagskvällen.

– Hon vigde sitt liv åt Kosta Boda, säger Magnus Andersson.

Lördagen den 24 mars skulle Ulrica Hydman Vallien ha fyllt 80 år och familjen planerade ett stort firande på Kosta Boda Art hotell. På onsdagen hade hon varit i full gång med förberedelser inför sina två stora utställningar i sommar och paret Vallien skulle avsluta dagen med en promenad hemma i Eriksmåla när hon plötsligt föll ihop i armarna på sin make.

Ulrica kom till Glasriket som ung. Hon har hela tiden varit frilans, men varit knuten till bruket i Åfors. Under en period sysselsatte hennes formgivning 20 målare.

Hon debuterade som glaskonstnär 1972. Hon är en av de glaskonstnärer som har betytt mest för Kosta Boda. På företagets hemsida står det att ”hon var med och formade Kosta Bodas produktion under hela 80-, 90- och 00-talet. Det var hennes design-DNA som formade Kosta Boda, både i Sverige och internationellt. Hon förde in en helt ny teknik, att måla på glas, som många såg som enkel, men hon lyckades sätta den här målningen i ett perspektiv som gjorde att det målade glaset blev accepterat, även i de finare kretsarna. Samtidigt var inte det hennes ambition, hon ville att att det skulle vara nåbart för alla människor.

Bara Mine-serien, robusta färglada maskintillverkade glas sålde mellan 2003 och 2006 för över 157 miljoner kronor, och serien är fortfarande i produktion.

Ulrica Hydman Vallien har varit frilans i hela sitt liv. Mest känd är hon som glaskonstnär, men hon har målat, hon har också arbetat med textil, dekorerat flygplan och hus, formgivit resväskor, mattor, skrivit och illustrerat barnböcker.

Ulrica Hydman-Vallien finns representerad över hela världen, bland annat på följande museer: National Museum of Modern Art, Tokyo, Japan Corning Museum of Glass New York, USA, Victoria & Albert Museum, London, England Kunstmuseum, Düsseldorf, Tyskland Nationalmuseum Stockholm, Sverige, Powerhouse Museum Sydney, Australien Museé d’Art Decoratifs, Paris, Frankrike Hokkaido Museum of Modern Art, Japan, The Israel Museum Jerusalem, Israel Museum of Glass , International Center of International Art, Tacoma, USA .

Ulrica Hydman-Vallien och hennes make Bertil Vallien har sedan 2001 varsin permanent utställningshall på VIDA museum. Här visas de viktigaste avstampen från tidigt 1960-tal fram till det absolut senaste.