Topplistor: Fifa tappar till The Crew 2 – Amerikansk fotboll lockar på PS4

Foto: Ubisoft

Varje vecka presenteras den nordiska försäljningstoppen för spel.

De tio bäst säljande speltitlarna i Sverige, oberoende av plattform, samt topp 3 för den senaste generationen, räknat på försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Föregående veckas placering inom parentes. Siffrorna rapporteras med några veckors eftersläpning.

Topp 10 – Vecka 32

1 (7) The Crew 2

2 (1) Fifa 18

3 (2) Sonic Mania

4 (4) The Sims 4

5 (8) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

6 (3) Lego Jurassic World

7 (6) Grand Theft Auto V

8 (12) Lego The Incredibles

9 (16) Just Dance 2018

10 (–) Madden NFL 19

Foto: EA Sports

Topp 3 – PS4

1 (–) Madden NFL 19

2 (4) The Crew 2

3 (2) Grand Theft Auto V

Topp 3 – Xbox One

1 (9) Forza Motorsport 6

2 (12) The Crew 2

3 (4) Call of Duty: WWII

Foto: Nintendo

Topp 3 – Switch

1 (2) Mario Kart 8 Deluxe

2 (1) Super Mario Odyssey

3 (3) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Källa: Siffrorna från försäljning kommer från den nordiska spelindustrins samarbetsorganisation ANGI., Association for the Nordic Game Industry.