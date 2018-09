Topplistor: Hockey, gravplundring och nätkastande

Varje vecka presenteras den nordiska försäljningstoppen för spel.

De tio bäst säljande speltitlarna i Sverige, oberoende av plattform, samt topp 3 för den senaste generationen, räknat på försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Föregående veckas placering inom parentes. Siffrorna rapporteras med några veckors eftersläpning beroende på försäljarnas inrapportering.

Foto: EA Sports

Topp 10 – Vecka 37

1 (–) NHL 19

2 (–) Shadow of the Tomb Radier

3 (1) Spider-man

4 (3) NBA 2K19

5 (8) Grand Theft Auto V

6 (35) Far Cry 5

7 (102) South Park: The Fractured But Whole

8 (10) The Sims 4

9 (11) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

10 (2) Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Spindelmannen svingade sig in på förstaplatsen förra veckan, men får nu ge sig för två nykomlingar. Årets upplaga av NHL, med karriärsläge som börjar på frusna sjöar, och senaste spelet i Tomb Raider-rebooten tar plats ett och två.

Foto: Insomniac Games

Topp 3 – PS4

1 (–) NHL 19

2 (1) Spider-man

3 (–) Shadow of the Tomb Radier

På Playstation 4 håller den vänlige kvartershjälten undan för skattletaren Lara Croft, men får ge sig mot hockeyspelens hockeyspel.

Foto: Square Enix

Topp 3 – Xbox One

1 (–) Shadow of the Tomb Radier

2 (3) NBA 2K19

3 (–) NHL 19

Skattjägaren och gravvalvens skräck, Lara Croft, tar revansch på Xbox. Och NHl får se sig slaget av ett basketspel...

Foto: Mojang

Topp 3 – Switch

1 (5) Minecraft

2 (24) South Park: The Fractured But Whole

3 (1) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo spelar i sin egen bubbla. Här är det klassiska Minecraft som kommit i en version till Switch, South Park och, såklart, ett spel med namnet Mario i titeln.

Källa: Siffrorna från försäljning kommer från den nordiska spelindustrins samarbetsorganisation ANGI., Association for the Nordic Game Industry.

