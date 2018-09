Topplistor: World of Warcraft rusar upp i topp

Varje vecka presenteras den nordiska försäljningstoppen för spel.

De tio bäst säljande speltitlarna i Sverige, oberoende av plattform, samt topp 3 för den senaste generationen, räknat på försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Föregående veckas placering inom parentes. Siffrorna rapporteras med några veckors eftersläpning beroende på försäljarnas inrapportering.

Foto: Blizzard

Topp 10 – Vecka 33

Den senaste expansionen till World of Warcraft släpptes den 14 augusti, och rusade direkt upp i försäljningstoppen. Noterbart är att The Sims 4 nu får sällskap av flera expansioner.

1 (-) World of Warcraft – Battle for Azeroth

2 (2) Fifa 18

3 (1) The Crew 2

4 (4) The Sims 4

5 (184) The Sims 4 – Get together

6 (54) The Sims 4 – Cats & Dogs

7 (108) The Sims 4 – Get to work

8 (3) Sonic Mania

9 (6) Lego Jurassic World

10 (8) Lego the Incredibles

Foto: Ubisoft

Topp 3 – PS4

Ordningen är återställd efter att förra veckans etta Madden NFL trillat ner på sjätte plats. Amerikansk fotboll intresserar uppenbarligen en hel del spelare, men inte tillräckligt för att hålla försäljningen uppe en längre tid, till skillnad från Fifa-spelen.

1 (2) The Crew 2

2 (4) Fifa 18

3 (3) Grand theft auto V

Foto: EA

Topp 3 – Xbox One

Förra veckans etta, Forza Motorsport 6, har lagt i backen och hamnar först på tionde plats. Samtidigt tar ett annat motorsportspel, The Crew 2, över första platsen.

1 (2) The Crew 2

2 (4) Fifa 18

3 (7) Grand theft auto V

Foto: Nintendo

Topp 3 – Switch

Topplistan för Nintendos konsol är stabil, även om Fifa 18, på plats sju, klättrar från plats 22.

1 (1) Mario Kart 8 Deluxe

2 (2) Super Mario Odyssey

3 (3) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Källa: Siffrorna från försäljning kommer från den nordiska spelindustrins samarbetsorganisation ANGI., Association for the Nordic Game Industry.