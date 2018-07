Under ytan på Lara Croft i nya "Tomb raider"

Foto: Square Enix

Det är en skuldfylld och tvivlande Lara Croft som tar sig an djungeln i kommande "Shadow of the tomb raider", som avslutar nystartstrilogin som inleddes 2013.

– Vi har möjlighet att dyka ner och behandla henne som en hel människa, som inte är perfekt men som fortsätter att kämpa trots sina svagheter, säger manusförfattaren Jill Murray.

Mot slutet av 2000-talet hade 1990-talsikonen Lara Croft börjat spela ut sin roll. Rollfiguren, med sin överdrivna timglasformade form, skavde, inspirationen tröt och spelmässigt hade bland annat spelserien "Uncharted" satt en ny standard för hur ett äventyr ska se ut.

Samtidigt hade filmserier som "Bond" och "Batman" omstartats – varför inte göra detsamma med "Tomb raider"?

"Tomb raider" från 2013 lät Lara Croft börja från början igen, med en skitigare, råare upplevelse som riktade in sig på överlevnad. I uppföljaren "Rise of the tomb raider" från 2015 förfinades upplevelsen och i höst är det dags för "Shadow of the tomb raider".

– Det är avslutningen av trilogin som berättar Lara Crofts bakgrund. Det är det avgörande tillfället där hon blir den gravplundrare (tomb raider), som hon var menad att bli, säger Arne Oehme, huvudbandesigner på spelet vid Eidos Montreal.

Manusförfattaren Jill Murray beskriver det kommande spelet som kontrastrikt, där Lara Croft är på höjden av sin förmåga redan i inledningen av spelet. Men det är inte enbart av godo, och hjältinnan kommer i inledningen av spelet att ta en artefakt för att hindra den från att komma i fiendernas händer. Fast genom att ta den startar hon också ett händelseförlopp som kan leda till apokalypsen. Lara kommer att brottas med den skulden.

– Samtidigt har vi de här öppna, vackra, utforskande delarna där hon interagerar med andra. Vi kommer att se en ljusare sida än vi gjort tidigare, och upptäcka att hon har humor och att hon kan använda en mer social sida för att nå sina mål säger hon.

"Shadow of the tomb raider" utspelas i Sydamerika, till stor del i Perus regnskog. Djungeln kan vara både Laras allierade och hennes fiende. Den innehåller många faror och det är lätt att gå vilse. Men samtidigt kan spelaren använda sig av den för att försvinna när man jagas av fienden. Vegetation, lera och vattenfyllda grottsystem kan alla användas för att undkomma.

– Det ger henne en mycket mer lekfull upplevelse i djungeln och möjligheten att slå till för att sedan försvinna, säger Arne Oehme.

Här har de delar som handlar om att simma och dyka också utvecklats när spelskaparna har gett sig i kast med regionens enorma grottsystem, som ofta är vattenfyllda.

– En vanlig grotta är skrämmande, men tänk dig då att den är vattenfylld. När du inte vet om du kommer att hitta luft i nästa rum, eller komma ut. Rädsla har varit en känsla vi har tagit fasta på i utvecklingen av spelet, både vad Lara känner och vad hon får sina fiender att känna. Och vatten är den ultimata skräcken, säger Arne Oehme.

Jill Murray säger att det handlar om att "sjunka ner i mörkret", både rent fysiskt när Lara Croft med rep sänker sig ner i det okända, men också att rent berättelsemässigt gå under ytan på huvudpersonen. Relationen mellan Lara och hennes bästa vän Jonah kommer också att utforskas.

– Jonah har alltid stått vid hennes sida, men han är också en av få som säger till henne när hon spårar ur. Vi kommer att få se spänningar mellan dem byggas upp, hur de ifrågasätter varandra, och vi får se henne tvivla på sig själv. Vi får se styrkan i deras relation, men också hur den ansträngs, säger hon.

Foto: Graham Bartholomew , /TT

Vad som väntar Lara Croft efter att spelet släpps den 14 september är okänt. Men att den mer än 20 år gamla ikonen kommer att leva vidare tvivlar spelskaparna inte på.

– Vi är så fokuserade på att göra klart det här spelet: Men jag tror att hennes ande kommer att leva vidare, och hon kommer att ha många spännande äventyr framöver. Vi vet bara inte vilka de är, säger Jill Murray.