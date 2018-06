Visuell fullträff för In This Moment

Foto: Mattias Mattisson

När solen skiner som starkast över Norje hörs blixtrar och dunder från Rock Stage. Det kan bara betyda att In This Moment är på väg in på scen.

In This Moment Tid: 14.15. Scen: Rock Stage. Vad: Metal från Los Angeles, USA.

Vita kors smyckar scenen och en stor publik har samlats för att lyssna på bandet In This Moment som kommer från Los Angeles.

Ett sus går genom folkmassan när sångerskan Maria Brink gör entré, och det är tydligt att det är hon som är bandets stjärna. Som ett kraftfull väsen ömsom sjunger, ömsom skriker och väser sångerskan fram sina budskap, och klädbytena är nästan lika många som låtarna som framförs.

Foto: Mattias Mattisson

Musikaliskt spretar det en hel del och det är lite svårt att förstå vart bandet vill leda publiken med sin brötiga rock som pendlar mellan nu metal och mer klassisk tung rock. De maskerade musikerna gör dock ett stabilt jobb, allt medan Maria Brinks teatraliska utspel trollbinder publiken.

Foto: Mattias Mattisson

Det som In This Moment saknar mest är riktigt starka låtar. Det säger kanske en del om bandets låtkatalog när det första som verkligen får publiken att nicka i takt är en instrumental snutt från Metallica's ”For whom the bell tolls”.

Det som saknas i låtarna vägs dock upp av en fulländad show som skapar en ockult domedagskänsla och som hela tiden är underhållande att kolla på.