Därför är historien så viktig

Foto: TT

Maja Hagerman – vetenskapsjournalist som skrivit flera böcker om svensk historia – skriver i Dagens Nyheter att arbetarrörelsens historia håller på att glömmas, inte minst av arbetarrörelsen själv.

Och det är farligt. För då överlämnar man åt andra att tolka den – och förvanska den.

För några år sedan hävdade en moderat partisekreterare att högern drivit på för den allmänna rösträtten. Trots att det var högerns motstånd som gjorde att det tog så oerhört lång tid att få igenom den.

Sverigedemokraterna försöker sedan åtskilliga år erövra Per Albin Hanssons folkhemsbegrepp och göra om Per Albin till sverigedemokrat. Att Per Albins beskrivning av det goda hemmet, folkhemmet som inte gör skillnad mellan ”kelgrisar och styvbarn”, inte går ihop med den SD-ideologi som gör just den skillnaden, det låtsas man inte om.

Det pågår också ständigt ett misstänkliggörande av arbetarrörelsens historia, som de ideliga moderata angreppen på socialförsäkringarna.

För arbetslöshets- och socialförsäkringar handlar, utöver den enskildes ekonomiska trygghet, om maktförhållandena i arbetslivet. Med rimliga försäkringar hamnar inte arbetslösa och folk med hälsoproblem i underläge mot arbetsgivare som bara erbjuder dåliga villkor.

Det är förstås anledningen till att högern/moderaterna allt sedan 1800-talet har bekämpat dem. Och svartmålar dem.

Arbetarrörelsen tillhålls dessutom inte att skryta med sin historia; det är minsann många andra som också varit med och skapat den svenska modell, som är så internationellt beundrad. De är naturligtvis sant, men vad som också är sant är att det är socialdemokratiska idéer och socialdemokratiska regeringar som drivit välfärdsreformerna, arbetsmarknadspolitiken och den aktiva ekonomiska politiken.

Man noterar dessutom att det inte finns några restriktioner för andra grupper att framhålla just sina insatser. Just nu är det Liberalerna som ofta och mycket talar om liberalismens stora betydelse.

Näringslivsorganisationerna talar lika ofta och mycket om företagsamhetens centrala roll. Det är bara arbetarrörelsen som ska hålla tyst och inte förhäva sig…

Här snuddar vi kanske vid förklaringen till att så många på icke-socialdemokratiskt håll på det ena eller andra sättet vill förminska eller förvanska arbetarrörelsens historia.

För det är ju egentligen historien om demokratin. Det är en berättelse om hur ”vanligt folk” erövrade rätten att vara med och bestämma, i samhället och i arbetslivet, ofta nog i kamp mot andra grupper och andra intressen. Som tyckte sig begripa bättre eller vara viktigare.

Och det för dem kanske litet svårsmälta är att resultatet blev så bra…

De här frågorna, frågorna om vilka intressen som ska anses viktiga och räknas in när besluten ska fattas, de är fortfarande högaktuella. Motståndet mot att låta ”vanligt folk” vara med tar sig andra uttryck i dag; nu flyttas bestämmanderätt från de politiska rummen till den ”marknad” där de starkaste tar de största fördelarna.

Men mönstret är detsamma. Och det arbetarrörelsens historia lär oss, det är se och förstå de mönstren.

Därför är historien viktig.