Den splittrade alliansen

Borgerligheten börjar, långsamt och motvilligt, komma till insikt om att de faktiskt måste välja mellan S och SD som det primära samverkanspartiet. Och det är uppenbart att det valet splittrar alliansen.

Söndagens Expressen bjöd på en roande illustration till det. Förre M-ledaren Carl Bildt fick framträda med ett totalt avfärdande av en överenskommelse med S. Däremot, ansåg han, fanns stor samsyn med SD vad gällde sådant som skatter, polis och förvar.

Ledarsidans chef Anna Dahlberg uppmanade i samma tidning M att inte låta sig förblindas av sossehat. Och hävdade att det finns stor samsyn mellan M och S.

På kultursidan avvisas egentligen båda dessa åsikter av medarbetaren Joel Halldoff. Som skriver att allt fler börjar inse att konservatism, liberalism och det han kallar vänsterpolitik inte bara handlar om olika åsikter om skatteuttaget, utan om skilda världsbilder.

Frågan är nog om det inte är han som har mest rätt. Den borgerliga splittringen i frågan om åt vilket håll de ska söka samverkan uttrycker en skillnad mellan alliansens konservativa respektive liberala partier.

De liberala älskar för all del inte S, men ogillar SD ännu mer. De konservativa kanske inte direkt gillar SD, men föredrar dem uppenbart framför S.

KD:s preferens för SD är lättbegriplig. Båda är djupt kulturkonservativa partier, med de tydligt auktoritära drag som ligger i detta. M har på bara några år gjort en rask reträtt från de Nya Moderaternas liberalkonservatism till mer traditionell högerpolitik, också med starkare auktoritära inslag.

För M:s del tillkommer dessutom den traditionella kopplingen till det privata näringslivets intressen. Näringslivets företrädare bedömer som alltid allting ur sina egna kortsiktiga intressen av låga skatter, svag arbetsrättslagstiftning och fackföreningar som hålls på mattan. Och tror sig få det genom samverkan med SD – medan S som vanligt är anatema.

Att KD och M väljer SD kan nog ses som givet. Och parentetiskt kan man undra över varför Expressen så idogt driver tesen om en M-S-regering, när skillnaderna i synen på sådant som skatter, socialförsäkringar, arbetsrätt, statlig inblandning i lönepolitiken och högst sannolikt också klimatpolitiken är så påfallande stora som de är i dag.

Men för L och C är situationen alltså annorlunda. Det handlar inte bara om SD:s rötter i nazistiska grupperingar. L och C är just liberala partier.

SD däremot kan, med Viktor Orbáns ord, kallas illiberalt. Och den ”illiberalismen” gäller just punkter som för verkliga liberaler är centrala, som individualism och kulturell mångfald.

Det som stökar till valet för både L och C är, förstås, den del av liberalismen som dominerat debatt och politik under de senaste decennierna, nämligen marknadsliberalismen. Som har kommit att uttolkas som största möjliga frihet för företagarintressen, även när de råkar kollidera med andra gruppers intressen, och även när friheten för företagarna ökar ofriheten för de anställda.

Den sortens liberalism kolliderar med socialdemokratins krav på att företagarintressen måste balanseras mot andra intressen i samhället för att slutresultatet ska bli hållbart. Och gör det förmodligen litet svårsmält att tänka sig S som samverkanspartner.

Men liberaler borde ägna några tankar åt vad de marknadsekonomiska teorierna faktiskt kräver: nämligen balans mellan olika ekonomiska intressegrupper, mellan konsumenter och producenter, köpare och säljare, arbetsgivare och anställda. För det är bara när den balansen finns, när en intressegrupp inte kan dominera över andra och styra ekonomins funktionssätt efter sina egna önskemål, som marknadsekonomi verkligen åstadkommer den optimala resursanvändning som är argumentet för modellen.

Marknadsekonomi ska inte översättas med ”prioritering av företagarintressen”. Det är den översättningen marknadsliberalismen, dessvärre, gjort, på ett sätt som gör att den snarare bör kallas marknadskapitalism. Och där resultaten i ett antal avseenden blivit problematiska för både ekonomi och samhälle – försiktigt uttryckt.

Bland annat har de bidragit till framväxten av högerpopulistiska partier…