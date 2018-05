Det enda rådet är: lägg ner!

Foto: Joakim Carlsson

Det har varit en fascinerande vecka. Finanspolitiska rådet lämnade sin årliga rapport i veckan. Av någon obegriplig anledning får denna värdelösa och skadliga pseudomyndighet fortsätta att förgifta den ekonomiska och politiska debatten i landet år efter år.

Den positiva synen på Finanspolitiska rådet är att den utför sin uppgift, vilket är att se på den svenska samhällsutvecklingen genom ett kvisthål. En mer korrekt syn är att rådet är en trojansk häst i den svenska myndighetskulturen, ett politiskt propagandaorgan maskerat som myndighet.

Finanspolitiska rådet ska enligt direktiven från bildandet 2007 ägna sig åt att ”bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser samt de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket”. I praktiken ägnar sig Finanspolitiska rådet åt att utforma en irrelevant alternativ politik.

Ett exempel är att när rådet nu kritiserar regeringen för att bedriva en alltför expansiv ekonomisk politik, gör man det utifrån den gamla tumregel som säger att arbetslösheten sjunker i högkonjunkturer. Men i ett läge där tryggheten urholkats för många medborgare under åtta alliansår och arbetslösheten inte sjunker tillräckligt snabbt för tillräckligt många, trots en långvarig högkonjunktur, finns det ingen anledning att leva efter gamla sanningar, speciellt som man faktiskt har stora överskott i finanserna.

Att bedriva aktiv fördelningspolitik och arbetsmarknadspolitik har varit absolut nödvändigt, men det vill rådet helst inte låtsas om.

Årets rapport innehöll den gamla vanliga sparlakansläxan: regeringens prognoser är för positiva, staten borde spara mer, lönerna bör sänkas för de med lägst löner och enklare jobb ”skapas”.

De sista två punkterna har förgiftat och förstört debatten under fyra år. När Finanspolitiska rådet föreslog sänkta lägstalöner som ett medel att få in lågutbildade nyanlända på arbetsmarknaden, öppnade man Pandoras ask och släppte ut idiotargumenten över landet.

Det var nämligen då den korkade debatten om att ”skapa enkla jobb” kom igång. Den stämmer inte alls med allt vi fått lära oss om ekonomisk teori som handlar om att eftersträva största möjliga effektivitet. Att de ”enkla jobben” försvunnit beror till stor del på att de på olika sätt rationaliserats bort, antingen genom tekniska eller organisatoriska förändringar. De jobben kommer inte tillbaka.

Varför skulle arbetsgivaren ta kostnaden för att anställa någon för jobb som han kunnat avskaffa eller klara av på effektivare sätt? I Sverige har ”enkla jobb”-förespråkarna ett annat logiskt problem med branscher som har hög personaltäthet och låga ingångslöner, till exempel restaurangbranschen och städbranschen.

Dessa branscher är nämligen redan oerhört gynnade jämfört med andra branscher, restaurangbranschen genom sänkt moms, städbranschen genom rut-avdraget.

Om de flesta med sänkt ingångslön skulle hamna i de branscherna (vilket inte är otroligt), blir situationen absurd jämfört med villkoren för andra företag.

Man kan argumentera för att staten särbehandlar individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men hela branscher? Rimligtvis borde ekonomerna vara de första som drog i tyglarna, men istället driver de på.

Trots att arbetsmarknadens parter enats om de så kallade etableringsjobben, hävdar rådet envist att ”det finns ett fortsatt behov av att arbetsmarknadens parter också öppnar för reguljära enkla jobb”.

Finanspolitiska rådet är en myndighet som fuskar i politik. Att år efter år hävda att man ska använda den svenska arbetsmarknaden till att på konstgjord väg skapa en ny underklass – mycket mer tydligt politisk kan man inte bli.

Lägg ner Finanspolitiska rådet!