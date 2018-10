Diskutera politik, inte bara mandat

Foto: Henrik Montgomery / TT

Resultatet i kommunalvalen kommer ofta i skymundan för riksdagsvalet. Inte minst är det fallet i dag, med det helt nya läge – och helt nya komplikationer, som gäller för regeringsbildandet.

Men det finns mycket av intresse att reflektera över också när det gäller de kommunala valen.

Ett första konstaterande är att den blockpolitik, som verkar så svårrubbad på riksnivå, inte alls väcker särskilt heta känslor längre kommunalt. För på kommun- och landstingsnivå har enkla realiteter – nämligen att det blir allt ovanligare att endera av de två traditionella blocken får egen majoritet – sedan länge tvingat fram koalitioner över blockgränserna.

För när det inte går att falla tillbaka på ett enkelt räknande av mandat på varsin sida av staketet, då måste man sätta sig ner och diskutera sakfrågor med varandra – hur ser problemen ut i kommunen, på vilka sätt kan vi lösa dem, och vilka av oss är någorlunda överens med vilka om hur vi ska jobba? Och då visar det sig att skillnaderna mellan partierna inte alltid är så stora.

Visst, det kan variera, beroende på läget i den enskilda kommunen, Och, misstänker man, på hur bra de olika partiernas företrädare går ihop med varandra…

Men som det just nu ser ut på riksnivå kan man onekligen önska sig att den kommunala metoden, att börja diskutera vilka problemanalyser, och vilka möjliga lösningar, man kan bli överens om skulle få litet större utrymme.

Förra mandatperioden hade 102 av landets 290 kommuner, alltså mer än en tredjedel, blocköverskridande ledningar. Av rätt varierande sammansättning.

Trenden fortsätter även i år. I landstinget i Kalmar tar, som bekant, S, L och C tillsammans ledningen. Södertälje kommun får en ledning bestående av S, MP, C och KD. I Norrköping fortsätter S, C, L och KD sitt samregerande, i Eskilstuna fortsätter S, M och C tillsammans. Och så vidare.

Det är i och för sig sant att de flesta av de 102 blocköverskridande koalitionerna gick tillbaka något i valet. Men det ska knappast ses som en bestraffning för upphävandet av blockgränsen; även blockbaserade partikoalitioner gick i många fall tillbaka.

En rimligare tolkning är helt enkelt att väljarna tyckt att det funnits brister i de kommunala tjänsterna – och det brukar leda till att partierna i kommunledningen tappar röster.

Ibland kan det vara välförtjänt. Men i dagens läge har vi i många kommuner ett gap mellan behoven av tjänster, och resurserna att möta dem. Ett exempel är äldreomsorgen, framför allt kanske tillgången på äldreboenden.

Detsamma gäller även inom landstingens ansvarsområde, sjukvården: gapet mellan behov och resurser. Kritiken mot det har lett till stora framgångar för nybildade sjukvårdspartier. I Region Norrbotten – som brukar anses som ett traditionellt socialdemokratiskt fäste - fick Sjukvårdspartiet över en tredjedel av rösterna och bildar sannolikt koalition tillsammans med M och C.

I vad mån det kommer att minska problemen inom sjukvården återstår att se. De största problemen är som regel resursbrister, inte ledningsbrister.

Men här, liksom i de kommunala valen, finns en mycket viktig signal, som också har rikspolitisk betydelse: För väljarna är den sociala välfärden – vården, skolan, omsorgen – viktig. Man reagerar allt mer mot otillräckliga resurser och de brister i kvalitet och tillgänglighet som det leder till.

Eftersom statsbidragen till kommuner och landsting spelar en viktig roll för vilka resurser de disponerar för alla de vardagstjänster som medborgarna är beroende av, måste den frågan få spela sin roll för diskussionerna om eventuella blocköverskridande regeringar.

För de diskussionerna kan inte enbart få handla om hur många röster en ny regering kan räkna med i riksdagen som stöd för sin politik. De måste också handla om vilken politik denna regering ska föra.