Det var en överdrivet försiktig finansminister som presenterade regeringens nya ekonomiska bedömningar på måndagen.

Även om inte finansdepartementets siffror skilde sig särskilt mycket från de som Konjunkturinstitutet redovisade häromdagen så talade Magdalena Andersson (S) mycket om alla risker som hon såg.

Hon menade att reformer som ska genomföras i närtid, och som är ämnade att presenteras i den så kallade vårändringsbudgeten, ska finansieras ”krona för krona”.

Det allra mesta skylldes på den av riksdagen antagna M/KD-budgeten som fick aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Får man tro finansministern raderar den ut hela reformutrymmet för år 2019 och gör att Sverige inte klarar det så kallade överskottsmålet.

Med andra ord krävs det antingen skattehöjningar eller besparingar för varje ny reform som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill genomföra.

Det tillhör visserligen det politiska spelet att en finansminister konstaterar att utrymmet för reformer är ytterst begränsat. Magdalena Andersson vet att många viljor ska samsas när det så kallade Januariavtalet ska bli verklighet.

Dessutom vill finansministern visa att skulden för det begränsade utrymmet inte finns hos regeringen utan hos den så kallade extremalliansen.

Fast egentligen ligger nog inte finansministern så sömnlös om natten som hennes dragning på måndagens presskonferens gav intryck av.

Sanningen är att Sverige, trots att tillväxten nu mattas av, kommer att ha plus i finanserna och fortsätter att betala av på en redan rekordlåg statsskuld. Att Sverige under något enstaka år under mandatperioden inte når överskottsmålet är sannerligen inte hela världen.

Den finns nämligen en grundläggande styrka i svensk offentlig ekonomi som det inte finns någon anledning att tvivla på även om Sverige hade kunnat vara utan de stora skattesänkningar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick riksdagen att ställa sig bakom innan jul.

Finns det anledning att tala om risker handlar de snarare om helt andra saker.

Om att många kommuner och regioner tvingas spara i verksamheten samtidigt som staten går med stora överskott. Om att arbetslösheten nu sakta ser ut att börja öka samtidigt som många arbetsgivare redovisar svårigheter att rekrytera arbetskraft. Om att det finns brister inom den offentliga verksamheten – vård, skola, omsorg, pensioner och socialförsäkringar – som, om de inte åtgärdas, leder till ökad otrygghet och ojämlikhet.

Det är klart att det finns omständigheter som riskerar att slå mot den ekonomiska utvecklingen. Men riskerna med att inte investera i den gemensamma välfärden och mot arbetslösheten för att istället fortsätta att betala av på en statsskuld på 70-talsnivå är mycket större.

Vilket vi härmed får framföra till den överdrivet försiktiga finansministern, vars parti för bara något halvår sedan gjorde sitt sämsta val på över 100 år.