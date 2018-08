Ett litet parti med stora problem

Foto: Joakim Carlsson

Det har varit en fascinerande vecka.

Ebba Busch Thor är en medieanpassad partiledare. Hon blev till stor del vald på sin gångbarhet i TV. När hennes parti nu befinner sig under fyraprocentsspärren i mätning efter mätning var därför SVT:s utfrågning av henne ett avgörande ögonblick. Där skulle hon kunna vinna väljare som vänt Kristdemokraterna ryggen.

Men det gick inte alls så bra. En partiledare måste också ha verkligheten med sig. Där har KD alltid brustit, men det har aldrig varit så tydligt som under den senaste valperioden.

I teorin är Kristdemokraterna värnare av äldreomsorgen. Det har alltid varit en av partiets hjärtefrågor och var till stor del det som bar in partiet i riksdagen igen 1991 (man hade ju ett mandat 1985-1988 efter samverkan med Centern). Det och en karismatisk partiledare etablerade partiet i riksdagen.

När Ebba Busch Thor därför av SVT:s utfrågare ställdes in för uppgiften att 10 000 platser på äldreboenden försvann under alliansåren, skakade marken till under hela partiet. Även om man i valrörelsen mest satsat på att prata vårdköer, har äldreomsorgen en självklar plats i partiets retorik.

När Busch Thor fick den uppgiften mot sig samtidigt som hon hetsat upp sig över att 500 platser i äldreomsorgen enligt henne försvunnit under den nuvarande regeringen, fick hon retirera till att sälja ut sin företrädare genom att säga:

– Jag satt inte i regeringen då och jag kan bara svara för vad jag kommer att göra framåt.

Ebba Busch Thor sitter inte i riksdagen nu. Betyder det att de senaste årens ställningstaganden av KD i riksdagen heller inte betyder något? Betyder något som KD gör, gjort eller sagt om inte partiledaren själv yttrat det?

Någonstans förutsätter väl de flesta av oss att Ebba Busch Thor röstade på KD både 2006 och 2010. Men den politiken man då förde har alltså inget med henne att göra.

För folk som tror på en ny alliansregering måste denna uppvisning i trolöshet varit lika nedslående som upplysande.

Inte blev det bättre när man skulle diskutera pensionsskatten. Ebba Busch Thor försvarade med hetta jobbskatteavdraget, samtidigt som hon hävdade att det var fel att pensionärerna inte fått motsvarande skattesänkningar.

Det är ju bara det att poängen med jobbskatteavdraget var just detta – de som hade arbete skulle gynnas gentemot alla andra.

Pensionärer arbetar inte. Då skulle de inte gynnas skattemässigt. Lika lite som arbetslösa, sjukskrivna och studenter.

Det var givetvis orättvist, men det var en genomtänkt avsiktlig orättvisa som Kristdemokraterna stod bakom.

Att KD nu i efterhand talar om att man ville rätta till orättvisan blir bara löjligt.

På åtta år i regeringen minskades bara skillnaden mellan löntagare och pensionärer marginellt.

I vilket fall blir bilden av Kristdemokraterna i en alliansregering inte särskilt smickrande. För antingen har man inte jobbat för att ge pensionärerna rättvisare skatt, eller så har man gjort det och varit maktlös att få igenom det.

Båda de sakerna är goda orsaker att inte rösta på KD.

När Busch Thor skulle tala ideologi rörde hon in sig i ett resonemang som slutade med att hon hävdade att krist- i Kristdemokraterna inte handlar om kristen tro utan om kristen etik. Det är högst diskutabelt.

Den kristdemokratiska ideologin är visserligen ett luftslott med många in- och utgångar, men personalismen som är en av grunderna för den har starka band till katolskt tänkande. Både uppfattningen om till exempel människovärdet och familjen är en slags politisk uttolkning av katolsk teologi.

Men Kristdemokraterna har länge varit besvärade av sitt namn, som inte är en tillgång i vad som åtminstone varit en av världens mest sekulära nationer. Speciellt ungdomsförbundet KDU brukar med jämna mellanrum dra upp frågan om ett namnbyte.

En gissning är att både partiledare och partinamn byts ut omgående ifall opinionsmätningarna får rätt och partiet trillar ur riksdagen.

Jag hamnade i en liten debatt på Twitter med högersympatisörer av olika nyanser, eftersom jag hävdade att Kristdemokraternas brott mot Decemberöverenskommelsen 2015 var ett avgörande misstag av partiet. Det var ingenting jag fick tycka och jag blev i olika grader av nedlåtande ton tagen i upptuktelse.

En PR-konsult från Norrland hävdade till och med att avhoppet från Decemberöverenskommelsen ”var det bästa man någonsin gjort”.

Och jag som trodde att jag var kritisk mot Kristdemokraterna. En så förödande gravskrift har jag ändå aldrig formulerat över partiet.