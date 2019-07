Fel man på fel post vid fel tidpunkt

Boris Johnson blir ny partiledare i Storbritanniens konservativa parti, Tory. Medlemmarna röstade fram honom. Som utomstående kan man bara undra en sak: varför?

Foto: Aaron Chown

Som det regerande partiets ledare är Johnson den självklare premiärministerkandidaten när Theresa May lämnar sin post. Samtidigt är den stora dominerande frågan för Storbritannien just nu naturligtvis Brexit. Få människor är mindre lämpliga än Boris Johnson att slutföra den processen.

Boris Johnson tillhörde ledarna i kampanjen för Brexit inför folkomröstningen 2016 och kom som sådan med lögner och överdrifter som fortfarande präglar debatten. Tidigare hade han varit mest känd för att under åtta år varit borgmästare i London och tog då mest åt sig äran av beslut som togs under den tidigare borgmästaren, Labourmannen Ken Livingstone.

Livingstone har kanske gjort den bästa karakteristiken av Boris Johnson någonsin: ”Man ska inte göra misstaget att tro att man har att göra med en stenhård ideologiskt driven person på yttersta högerkanten, utan man måste vara klar över det faktum att det rör sig om en ganska lat dumbom som bara vill stå i centrum”.

Johnson var under två år Storbritanniens utrikesminister och det samfällda omdömet om honom av UD-anställda och diplomater från såväl Storbritannien och andra länder är att han var oorganiserad, ostrukturerad och okunnig.

Skälet till att Theresa May utsåg honom till utrikesminister tros ha varit att hon ville hålla honom i schack genom binda honom till regeringen och göras honom medansvarig till de förslag hon lade. Det hade kanske fungerat med en person som haft någon känsla av lojalitet till sitt parti. Men Boris Johnson hoppade av när May lade fram sitt förslag till avtal om samarbete med EU efter Brexit, troligen redan då med tanken att han skulle efterträda May som partiledare och premiärminister.

Boris Johnson kan vara både underhållande och ge ett energiskt intryck som talare och hans tacktal när han igår valts till partiledare gick säkert hem hos de konservativa supportrarna. Men åtminstone två av hans tre politiska huvudpunkter i talet kommer han få mycket svårt att klara; han sa att partiet skulle leverera Brexit, ena landet och besegra Jeremy Corbyn.

Egentligen är det nog bara på punkt tre Johnson har en bra chans. Han har redan ett ansenligt antal av de konservativa parlamentsledamöterna emot sig i Brexitfrågan. De gillar inte alls hans lättsinniga förhållningssätt till risken för en avtalslös ”hård” Brexit. Framförallt är det frågan om gränsen mellan Nordirland och Irland som oroar. Stängs den igen, vilket en ”hård Brexit skulle innebära, finns en betydande risk för att fientligheterna mellan katoliker och protestanter startar på allvar igen.

Det finns en icke obetydlig chans att Boris Johnson ganska snabbt kommer att lyftas bort från sina nya fina poster av en ohelig allians mellan sina egna Brexitkritiska parlamentsledamöter och oppositionen. Det kan i så fall mycket väl spräcka det ärevördiga gamla Torypartiet.

Labour är å sin sida inte i något vidare skick. Partiledaren Jeremy Corbyn fumlade bort de möjligheter som Brexitomröstningen innebar. Corbyn har själv tillhört partiets EU-kritiker innan han blev partiledare och har försökt sitta på alla stolar samtidigt efter omröstningen. Det har gjort att Labour varit hopplöst otydligt när det gällt Brexit och entusiasmen för partiledaren i Labour tycks rätt ljum. Corbyn verkar dock inte ha några seriösa utmanare i nuläget.

Men möjligen öppnar läget för en tredje politisk kraft. Liberaldemokraterna har i dagarna också skaffat en ny partiledare. Jo Swinson är en 39-årig karismatisk kvinna som trots sin ålder har suttit i parlamentet i tolv år. Hon vann överlägset medlemsomröstningen mot Ed Davey, som i tre år var minister i koalitionen mellan de konservativa och Liberaldemokraterna under David Cameron. Den koalitionen gjorde Liberaldemokraterna till ett parti med ensiffriga valresultat till parlamentet.

Men i EU-valet, det som aldrig skulle hållits om Brexit gått igenom enligt tidsschemat, blev Liberaldemokraterna näst största parti. Liberaldemokraterna har hela tiden varit tydligt för att Storbritannien inte bör lämna EU, en fast hållning som allt fler tycks sympatisera med.

I längden kanske Liberaldemokraterna blir vinnarna på den röra Brexit skapat och Boris Johnson absolut inte är rätt man att reda ut.