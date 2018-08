Förhandlingsbud om krishantering

Foto: Hossein Salmazadeh/TT

Moderatledaren Ulf Kristersson såg ut över journalistkåren och sa:

– När vi upplever en sådan här sommar är en av slutsatserna att ett effektivt långsiktigt klimatarbete är en förutsättning för att begränsa skador på lång sikt. Det är absolut nödvändigt.

Därmed har slutpunkten satts för förnekandet av klimatförändringarna i svensk politik. I fortsättningen är det en faktor som alla seriösa partier måste ha med i beräkningen i alla beslut. När till och med högerns advokatkontor använder sådana brösttoner, är flykten undan att göra något över.

Kristerssons ord yttrades vid presskonferensen där alliansen presenterade tio punkter som man hade kläckt angående Sveriges krisberedskap efter sommarens skogsbränder.

Moderatledaren Ulf Kristersson följde upp med att säga att tiden för utredningar var över och att man nu måste gå till aktion snabbt och ändra lagar. Men när det kom till kritan, gick beslutsamheten friska hy över i eftertankens kranka blekhet. En av de mest genomgripande punkterna, att en statlig krisledning ska skapas och förtydliga ledningen vid katastrofer kommer att kräva ”ändringar i många paragrafer”, medgav Kristersson.

Det kommer inte att gå fort, det kan man säga redan nu.

Annars ville alliansen inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern/statsrådsberedningen, skapa en nationell krisfond för människor som drabbats samt bygga ut hemvärnet från 21 000 till 30 000 personer och göra det till en egen försvarsgren. Dessutom ville alliansen bygga ut utbildningen för räddningstjänsten, öka dess resurser, förbittra villkoren för deltidsbrandmän, tydliggöra försvarsmakten roll vid civila katastrofer och sortera in MSB och andra myndigheter med ansvar vid kriser under försvarsdepartementet.

Alliansledarna var mycket fixerade vid beslutsvägar och ville att undantagslagar som finns för hur man snabbt kan stifta lagar i kris också ska kunna användas även vid kriser. Man ville också kraftigt bygga ut förmågan till vattenbombning från luften samt öka staten stöd till skogsbrandsbevakning genom flygklubbar.

Man kan ha mycket att invända när det gäller enskildheter och de resonemang de fyra partiledarna förde. Men som ett förhandlingsbud till regeringspartierna är tiopunktsprogrammet faktiskt inte så illa. Mycket av det allianspartierna talar om är värt att diskutera. Det kan fungera som en utgångspunkt för diskussoner. Onekligen finns det ett värde i en brett förankrad enighet om hur den svenska krisredskapen ska se ut.

Det är aldrig svårt att ropa efter mer resurser. Problemet är allt att bestämma var de ska tas. Det ska bli intressant att se om allianspartierna kan visa samma enighet när det gäller finansieringen av förslag som att stärka räddningstjänsten och förbättra för deltidsbrandmännen, utöka hemvärnet och utöka kapaciteten för vattenbombning. Samtidigt är det förslag som bör vara så pass populära, att man är villig att sträcka sig långt för att finansiera dem.

Det stora problemet kan bli den syn man redovisade på ledning vid kriser. Man vill ha en statlig hierarkisk ordning som grep in och var överordnad alla andra andra aktörer. Tydlighet och ledarskap skulle gå före samarbete och samverkan mellan olika instanser.

Det låter bra med den typen av tydlighet på pappret, men har många praktiska besvär. Det innebär att man måste skapa en extra struktur som i krislägen är överordnad alla andra. Det kan vara en fördel för beslutsamheten och övergripande hantering, men det kan också leda till handlingsförlamning om information inte når fram snabbt. Trots allt är de lokala instanserna som länsstyrelser, kommuner, polis och räddningstjänst närmast och har bäst lokalkännedom. Frågan är om en ledarskapsfunktion – förmodligen belägen i Stockholm – förbättrar situationen för lokala offentliga aktörer i krislägen.

Alliansen vill dessutom öka möjligheterna att använda militären i krislägen. Innebär det att man vill skapa en civil myndighet med makt att ge order till militären?

Hur kommunikationen fungerar och var och av vem beslut ska tas om när statens fulla resurser ska sättas in är en fråga som behöver diskuteras mer. Men lösningen är inte självklart ännu en centraliserad överbyggnad.

Diskussionen om den framtida militära och civila beredskapen måste fortsätta. För nästa kris kommer. Det kan vi vara säkra på.