Förlängd tidsfrist lär inte räcka

Det har varit en fascinerande vecka.

Storbritannien fick förlängt med ett halvår till 31 oktober för att reda ut Brexit, något som bara kan beskrivas som en förlängning för dåligt uppförande. EU ville undvika en avtalslös Brexit, vilket är en mogen och klok ståndpunkt. Men vad hjälper det om britterna fortsätter sin polska riksdag i underhuset?

Foto: Joakim Carlsson

Det är inte säkert att tiden räcker. Politiska kommentatorer i Storbritannien är tvivlande, eftersom den politiska krisen l landet nu blivit ett normaltillstånd. Premiärministern Theresa May saknar auktoritet både som premiärminister och partiledare. Den förlängda tidsfrist är faktiskt det enda positiva hon lyckats åstadkomma på länge – och inte alla i Storbritannien tycker att den är positiv.

Det tycker inte heller Frankrikes president Macron, som ville ha en mycket kortare tidsfrist. Fransmännen har uppenbart tappat tålamodet med britterna, men då har det aldrig varit särskilt omfattande. På 1960-talet ville dåvarande franske presidenten Charles de Gaulle inte släppa in britterna i det som då hette EEC. I efterhand kan man påstå att den gamle generalen var mer förutseende än de flesta andra när han anklagade britterna för att vara ”insulära”.

När de till sist efter stora vedermödor blev medlemmar på 1970-talet, surnade de omedelbart till över att övriga européer inte alltid gjorde som de ville. Den sinnesstämning som ledde till att britterna röstade för Brexit grundar sig på 40 år av att de brittiska politiker som kritiserat europaprojektet hårdast, varit de som haft lättast att bli valda till positioner i det som nu är EU. Det faktum att ”järnladyn” Margaret Thatcher var skeptisk till EU, legitimerade också den brittiska avogheten mot EU.

Det finns alltså en historia av att skälla på EU och att ge unionen skulden för allt i Storbritannien. Stora mediehus, framförallt Rupert Murdochs, har drivit på med en alltmer besinningslös nationalism i spalterna. Allting har varit EU:s fel och många politiker har bara varit allt för tacksamma att kunna komma undan närmare granskningar genom att skylla på EU. Att EU ”tar makt” från britterna och ”tvingar på dem” oönskade lagar och en massa flyktingar har varit ett stående tema i vissa brittiska medier. Det är inte nytt och grunden för den nuvarande situationen ligger i att britterna under lång tid fick hjälp att bygga upp ett mentalt motstånd mot EU. Det är detta som gör att en ny folkomröstning om Brexit skulle vara en stor chansning. För inget säger att resultatet skulle bli annorlunda än 2016. Många som medger att Brexit kommer att bli en röra, menar att det åtminstone blir en brittisk röra. För överraskande många verkar det räcka.

Att det här är sinnesstämningar som länge funnits i Storbritannien, innebär att mycket gått igen i det politiska livet. Vi har till och med fått en repris av partisplittringen 1981 när fyra ledande Labourföreträdare bröt sig ur och startade det Socialdemokratiska partiet som först var i alliansen med det liberala partiet och så småningom slog sig ihop med dem till Liberaldemokraterna.

Initiativtagaren då var från början Roy Jenkins, tidigare finans- och inrikesminister i Labourregeringar, som kommit tillbaka till Storbritanniens efter att ha varit EU-kommisionens ordförande. Förskräckt över dåvarande Labours vänstersväng och trött på de etablerade partiernas tröghet när det gällde det samarbete med övriga Europa, startade Jenkins och tre andra Labouravhoppare det nya partiet. Liberaldemokraterna är fortfarande det konsekvent mest EU-vänliga partiet i brittiska parlamentet.

Nu har sju avhoppare från Labours parlamentsgrupp formerat en egen parlamentsgrupp och fick genast sällskap av ett antal konservativa parlamentsledamöter. Samtliga hade tröttnat på EU-motståndarna i respektive parti under den långa och hittills fruktlösa Brexitprocessen. Nu har man gått vidare om som ett regelrätt part: ”Change UK – The Independent Group”. Som om man körde historien i repris, förhandlar partiet också med Liberaldemokraterna om en framtida valallians.

Det säger dock en del om den politiska stämningen i landet att till och med detta EU-vänliga mittenparti går fram under följande slogan: Politics is broken. Let’s change it! (Politiken är förstörd. Låt oss förändra den!). Att ett parti startat av etablerade politiker väljer en sådan slogan är avslöjande för hur upprörda känslorna är i öriket.

Det bästa vore om den förlängda tidsfristen ledde till att britterna tänkte om och stannade i EU. Inget tyder dock på att det kommer att ske. Det är förmodligen vad EU hoppas på, medan britterna hoppas på att kunna förhandla fram ett avtal som man kan låtsas lever upp till Brexitledarnas löjliga löften om att Brexit inte skulle kosta något eller få några allvarliga effekter. Det är givetvis absurt. Man kan inte förhandla om allt från början och definitivt inte ge britterna det guld och de gröna skogar det lurade sig själva att tro att Brexit skulle leda till.

Riket som en gång byggde ett imperium på sjöfart och handel, valde sidan som gör att resande och utrikeshandel ska bli svårare.

Det är absurt. Men ännu mer absurt är att när man väl fått andra att öppna dörren, inte kunna gå ut genom den.