Goda skäl för högre tak i a-kassan

Vi ser allt fler tecken på en avmattning i ekonomin. Arbetslösheten kommer att öka. Står vi bra rustade? Det kunde vara bättre, kan man säga.

Arbetsförmedlingen i dagens skick klarar inte att hantera fler arbetslösa. Kommunernas budgetar är redan ansträngda på många håll. A-kassan är ett särskilt problem. Den ska ge en hygglig inkomsttrygghet samtidigt som den ska uppmuntra till jobbsökande.

Inkomsttryggheten är det inte mycket bevänt med. I en färsk rapport konstaterar TCO följande. A-kassan ersätter i genomsnitt sextio procent av vad man tjänade innan man blev arbetslös. Bara en av tre arbetslösa får åttio procent av tidigare inkomst i ersättning. Bara två av tio som jobbar försäkras för åttio procent av inkomsten av a-kassan.

Det är de kompletterande ersättningarna som räddar inkomsttryggheten för allt fler. Jobbar man för en arbetsgivare som har kollektivavtal, har man ofta tillgång till omställningsersättning om man riskerar varsel. För en privatanställd tjänsteman toppar den ersättningen upp a-kassan till sjuttio procent av tidigare inkomst. Inkomstförsäkringarna, som allt fler fack erbjuder, toppar upp med ytterligare tio procent. Ett vanligt hushåll med två vuxna, där en blir arbetslös, kan förlora upp till 12 000 kronor per månad, beroende på om man har kompletterande ersättningar eller inte. Det handlar om att inte behöva sälja bil eller hus om man blir arbetslös.

Så vad är problemet? Är det inte bra att fack och arbetsgivare tar ansvar? Frågan kom upp under ett TCO-seminarium i slutet av augusti. Det finns goda skäl till varför de kompletterande ersättningarna bör finns kvar och till och med utvidgas.

Men en viktig slutsats är att ersättningen från a-kassan måste följa med löneutvecklingen. Taket i a-kassan bör indexeras i förhållande till löneökningarna. Som det nu är har taket inte höjts sedan september 2015, medan lönerna har ökat med två till tre procent per år. Arbetslöshetens kostnader flyttas gradvis över på de kompletterande ersättningarna. Så kan det inte fortgå i längden. Den krets av arbetslösa som får del av de kompletterande ersättningarna kommer att minska när villkoren stramas upp på grund av stigande kostnader.

A-kassan i kombination med de kompletterande ersättningarna fungerar som smörjmedel på arbetsmarknaden. När vi nu står inför en avmattning finns all anledning att hålla uppe rörlighet och omställningsförmåga. Det görs bäst genom högre tak i a-kassan.

Men ökar inte arbetslösheten om a-kassan höjs? Även den frågan kom upp under TCO-seminariet. A-kassetaket påverkar hur intensivt man söker jobb, kvaliteten i matchningen samt fördelningen av arbetslöshetens kostnader. Min bedömning av den samlade effekten är att arbetsmarknaden skulle fungera bättre om taket höjdes till motsvarande 30 000 kronor per månad. Kostnaden skulle uppgå till 3,9 miljarder per år. Då bör man veta att statsmakten kommer att ta in bortåt 20 miljarder mer än man betalar ut från a-kassesystemet i år.

Mats Essemyr

Kolumnisten är utredare på TCO