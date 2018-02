Hur mycket mer Trump tål USA?

There's something happening here

What it is ain't exactly clear

Det kan man i och för sig säga i alla tider, men just nu knakar det verkligen i de amerikanska fogarna.

Bara den här veckan har man haft två drastiska börsfall. På fredagen stängdes statsapparaten ner några timmar innan Representanthuset fick tummen ur och röstade för en budgetkompromiss.

Det är inte en bra kompromiss, men det var heller inte att vänta när majoriteten i kongressen är republikansk och presidenten heter Donald Trump.

Frågan är hur mycket mer Trump stabiliteten i USA tål. USA:s problem kan i hög grad spåras till honom.

Han är dock inte den enda virrepäran i amerikansk politik.

Den republikanske senatorn Rand Paul var den som försenade omröstningen om budgeten så att det faktiskt inte fanns någon finansiering av statsapparaten under några timmar på fredagsmorgonen. Rand Paul filibustrade och trixade med senatens regler för att försena omröstningen eftersom han anser att budgetuppgörelsen innebär en alldeles för stor ökning av USA:s budgetunderskott.

Det är en helt rimlig synpunkt. USA har idag en statsskuld på ofattbara drygt 20 biljoner dollar eller 20 000 miljarder dollar. En budget som spär på statens underskott mitt under en högkonjunktur är definitivt något man kan ha invändningar mot.

Problemet är bara att Rand Paul är för de skattesänkningar Trump vill införa. Samtidigt som han vill ha bort budgetunderskottet. Vem som helst inser att det inte går ihop, men logik har slutat att spela roll i amerikansk politik.

Det för oss tillbaka till For what it’s worth – och presidenten:

There's battle lines being drawn

Nobody's right if everybody's wrong

Donald Trump fungerar just nu som amerikansk politiks svarta hål. Allting, oavsett vad det handlar om, dras in i Trumps värld – och försvinner. Det dyker hela tiden upp nya galna uttalanden och ogenomtänkta beslut. Rätt eller fel slutar att spela roll. Ingen hinner dra efter andan och Trump har totalt monopol på att vara det politiska diskussionsämnet både bland anhängare och motståndare.

Det är farligt, eftersom det plötsligt framstår som att det saknas alternativ till Trump när hans namn ständigt är på allas läppar.

Speciellt som oppositionen i det demokratiska partiet framstår som valhänt och töntig. Det blev demokraterna som backade ner när staten stängde ner i början av året och den kompromiss som nu gjorts innebär stora ökningar av de militära utgifterna.

Demokraterna har hela tiden haft en väldig oförmåga att omsätta missnöjet med Trump i stöd för sig själva. Det behöver de förändra snabbt.

I november är det nytt val till representanthuset och dessutom en tredjedel av senaten. Utsikterna att få en demokratiskt dominerad kongress borde vara utmärkta, men jag är inte så säker. Demokraterna har haft en underlig oförmåga att lyckas driva effektiva kampanjer ens mot republikanska vettvillingar.

Just nu finns det heller inga riktigt bra kandidater för presidentvalet 2020 på den demokratiska sidan. Därför pratar demokrater nu om TV-stjärnan Oprah Winfrey som en kandidat.

Nu är Winfrey otroligt populär i USA, men hon är fortfarande både kvinna och svart och det är egenskaper som inte går hem i stora delar av väljarkåren. Att hon heller inte har politisk erfarenhet tycks dock inte störa många, vilket det borde.

Förra presidentfrun Michelle Obama är också väldigt populär bland demokrater, men har varit avvisande till alla propåer om att hon skulle göra politisk karriär.

Sådana här kändisspekulationer handlar i grund och botten om att det inte finns ett riktigt starkt namn att ta fram. Hillary Clinton är bränd och Bernie Sanders skulle fylla 80 under första året i Vita huset om han vann presidentvalet 2020.

Samtidigt ser det inte ljusare ut i kongressen. En av de mest profilstarka demokratiska senatorerna, Al Franken, tvingades att avgå sedan flera kvinnor samband med Metoo-kampanjen anklagade honom för olämpligt uppträdande. Franken, som hade en lång bakgrund som komiker och författare, var annars en av de få som verkade kunna hantera Trumpadministrationens lögner och cynism just genom sin humor.

Elisabeth Warren är ett tänkbart namn, men Massachusettssenatorn har den i förhållande till Trump i väljarna dubbla nackdelen att vara kvinna och utstråla seriositet.

Joseph P. Kennedy lll var den som för Demokraternas räkning gick i svaromål mot Trumps årliga tal om läget i nationen, ”State of the Union”. Han sitter i representanthuset, och är sonson till Robert Kennedy och det ska aldrig ses som omöjligt att någon från den familjen funderar på att bli president.

Vem som än blir demokraternas presidentkandidat, måste hen ha nerver av stål. Donald Trump angriper gärna folk och kommer att vara skoningslös mot vem som än försöker ta sig an honom.

Vad värre är så är hans anhängare ännu värre. Många av dem är mer extrema än Trump och skyr inga medel eller uttryck när de attackerar folk som står till ”vänster”. Man kan lugnt utgå från att presidentvalskampanjen 2020 blir den smutsigaste i USA:s historia.

Just denna medvetenhet är i sig ett hot mot landets demokrati, rädslan för vad som händer om man visar opposition. Presidenten kan sprida lögner om en, lögner som ingen bryr sig om att man dementerar och korrigerar utan som får sitt eget liv.

Vi har redan sett det ske och den som gör detta är en människa med hela statsapparaten till sitt förfogande, ett extremt dåligt omdöme och uppenbart dåliga kunskaper om de konstitutionella gränserna för sin makt.

Därför är risken att vi går mot ett val där många kommer att känna det Buffalo Springfield formulerade så väl:

Paranoia strikes deep

Into your life it will creep

It starts when you're always afraid

You step out of line, the man come and take you away

Joakim Carlsson