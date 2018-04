Kaninbok ger hopp om USA

En kanin med tvivelaktiga ägare har visat att det finns en stark längtan efter ett annat USA än vad Trumpadministrationen erbjuder.

Kaninen tillhör vicepresidenten Mike Pence och hans familj och har det onekligen vitsiga namnet Marlon Bundo. Kaninen har fått en stor supporterskara, bland annat genom Instagram.

Charlotte Pence som är dotter till vicepresidenten har skrivit en barnbok som heter ”A day in the life of a vicepresident” (”En dag i en vicepresidents liv”) ur Marlon Bundos synvinkel och med honom som berättare.

Vicepresidentens fru, Karen Pence, som är lärare och konstnär, har illustrerat boken.

Allt detta är ju gulligt, om det nu inte varit för att Mike Pence har vidriga åsikter. Han är särskilt obehaglig när det gäller frågor som rör HBTQ-personer.

När komikern John Oliver som leder det satiriska tv-programmet ”Last week tonight” fick höra talas om familjen Pence kaninbok, bestämde sig han och hans redaktion för att göra en egen bok om Marlon Bundo.

En av programmets författare, Jill Twiss, skrev manus och en illustratör anlitades. Resultatet blev ”A day in the life of Marlon Bundo” (En dag i Marlon Bundos liv).

I denna version av Marlon Bundos liv är kaninen homosexuell och träffar en annan pojkkanin, Wesley, som han vill gifta sig med. Men dyngbaggen (som utseendemässigt vagt påminner om en känd vicepresident) är den som bestämmer över djuren och vill inte tillåta att Marlon och Wesley gifter sig.

Det som började som ett skämt har blivit ett fenomen.

Historien om Marlon och Wesley har mestadels fått lysande recensioner av barnboksexperter.

På webbokhandeln Amazons lista över mest säljande barnböcker ligger ”A day in the life om Marlon Bundo” på första plats, medan boken som skrevs av vicepresidentens familj ligger på 66:e.

Det finns hopp om USA.