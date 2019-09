Kristersson inte den vuxne i rummet

Foto: Jessica Gow/TT

När Ulf Kristersson (M) valdes till partiledare gjorde han en poäng av att det behövs fler vuxna i det politiska rummet. Det är emellertid ingenting som han själv har levt upp till den senaste tiden.

Moderaterna började med att föreslå reklam i Sveriges Television. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att förstå att det mest syftade till att undergräva förtroendet för public service. Poängen med den verksamheten är nämligen, bland annat, att den ska stå fri från kommersiella intressen.

Något vidare publikfriande förslag kan man dock inte anklaga partiet för att ha presenterat. Det är svårt att tro att särskilt många skulle uppskatta att få spelbolagsreklam insprängt mellan nyheterna och vädret.

Mer publikfriande – populistiskt skulle kanske någon säga – var däremot förslaget om kraftigt sänkt bensinskatt. Det är alldeles uppenbart att partiet flörtar med den opinion som ser priset vid pumpen som en så stor sak att andra frågor som miljön och klimatet är underordnade.

Visst kan man förstå att människor med låga inkomster och långa avstånd anser att drivmedelspriserna pressar marginalerna. Effektiv fördelningspolitik måste dock bedrivas på annat sätt än genom billigare pris på bensinen; och är det någon som tror att sänkt skatt oavkortat skulle hamna hos bilisterna och inte hos drivmedelsbolagen?

Kristerssons förslag presenterades dessutom ungefär samtidigt som hundratusentals barn och ungdomar världen över demonstrerade för klimatet och framtiden. Tajmningen var inte den bästa.

För Moderaterna stannade det dock inte där.

Partiet gick under protest in i förhandlingarna med regeringen och de andra partierna om åtgärder mot gängbrottsligheten. Man gjorde stor sak av att Sverigedemokraterna borde ha bjudits in till regeringens bord. Men finns väl ingen som förbjuder Kristerssons att själv bjuda in Åkesson till samtal om han anser att det är så viktigt att lyssna till och samtala med den extrema högern.

Därefter har partiets grälsjuka företrädare mest ägnat sig åt att gnälla över att förhandlingarna går för långsamt och att regeringen inte automatiskt och utan utredning accepterar alla Moderaternas förslag.

Till slut lämnade partiet tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna rummet och slog demonstrativt igen dörren – trots att rätt mycket av det Moderaterna föreslog hade accepterats. Man kan anta att de tre partierna inte ville ge Sverigedemokraterna ensamrätt på möjligheten att försöka vinna politiska poäng om och när nästa gängrelaterade brott inträffar.

Sett till agerandet är svårt att komma ifrån den bestämda misstanken att partiet egentligen inte ville komma överens med regeringen.

Men det tog inte många timmar innan den hemkomne partiledaren från den beramade kändisfesten i Tel Aviv lät meddela att Moderaterna ändå kommer att rösta på regeringens förslag i riksdagen.

Mest framstår alltså Kristerssons senaste vecka som något som regisserats av moderata ungdomsförbundet snarare än av en partiledare med ambitioner att göra sitt parti regeringsdugligt och sig själv till statsministern.

Att själv framstå som vuxen i rummet var alltså ingenting som Ulf Kristersson, 55 år, lyckades med. Snarare var det 16-åriga Greta Thunberg, som stått i fokus för klimataktiviteter världen runt, som tog den rollen.