Kvinnor ska inte mötas av vårdvägran

Foto: Joakim Carlsson

Liberalerna kom nyligen med det inte särskilt kontroversiella förslaget att det i hälso- och sjukvårdslagen skulle skrivas in att vårdvägran i samband med abort är förbjudet. Det är det i praktiken redan, för svenska domstolar har sedan den fria aborten infördes i mitten på 1970-talet dömt emot alla som försökt få arbeta i mödravården, men velat slippa befatta sig med abort.

Det är således inte mycket att hetsa upp sig över. Det är en lagstiftning som följer praxis.

En del konservativa debattörer har dock blivit upphetsade, till exempel Barometerns politiske chefredaktör Martin Tunström. Tunström hänvisar till förarbetena i abortlagen.

Han menar att de inte respekteras om man följer Liberalernas förslag. Tunström skriver att förarbeten säger att ”den som av etiska skäl har svårt för aborter ska slippa medverka.”

Det finns dock inte med i lagtexten och i förarbetena lyder den faktiska formuleringen: ”Man bör därför undvika att till abortverksamheten binda sådan personal som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete. Detta gäller inte minst av hänsyn till den abortsökande kvinnan.”

Att man i ett övergångsskede när lagen var ny kunde behöva omplacera personer som inte ville utföra aborter därför att det inte var vad de anställts för, är begripligt.

Men formuleringen att man inte bör ”binda” personal som inte vill utföra abort till den verksamheten, ger stöd för att man inte bör anställda sådana personer på tjänster där abort ingår i arbetsbeskrivningen.

Dessutom betonas redan här, för 45 år sedan, att hänsynen till den abortsökande kvinnan är viktig. Det synsättet har dessutom fått större utrymme var gång lagen omarbetats.

Det brukar påstås att i andra länder där samvetsfrihet tillämpas i abortvården, påverkas inte vården. Det stämmer inte.

I Italien vägrar i snitt 70 procent av gynekologerna att genomföra abort. I vissa områden är siffran så hög som 85 procent. Abort är alltså en rättighet i lagen, men blir det inte i praktiken. Den sökande kvinnan måste jaga en klinik som kan utföra aborten, kan hamna i kö och därmed få en besvärligare abort. Som vanligt drabbas de som har ont om resurser värst.

Men man kan inte jämföra med ett land som Italien, säger någon då. Norge och Danmark, där fungerar det utan problem.

Men faktum är att ingen riktigt vet det. Så sent som förra året fanns det ingen akademisk utvärdering av hur samvetsklausulerna fungerat.

Det finns dock svensk vårdpersonal som arbetat i Norge som enligt en uppsats ”har upplevt problematik genom konflikter mellan vårdpersonal hänförlig till reservationsrätten.”

Tunström skriver också att en lag om vårdvägran innebär att ”läkaretiken förs in under ett statligt paraply”. Det är ett väldigt svepande omdöme, eftersom det beror på hur lagen formuleras. Siktar den mycket specifikt in sig på abort – vilket är det troliga – finns det ingen anledning till oro.

Tidigare har Läkarförbundet, Barnmorskeförbundet, Sjuksköterskeföreningen, Föreningen för obstetrik och gynekologi och Vårdförbundet mangrant stött att inga samvetsklausuler ska införas i svensk lagstiftning. Om de därför stöder en lagstiftning åt andra hållet, mot vårdvägran, är inte självklart. Det är rimligt att höra vad professionen har att säga. Återigen kan det hänga på hur lagen formuleras.

Vad man redan har sagt är att man inte bör göra lokala överenskommelser i den här frågan, något som såväl Kristdemokraterna som Martin Tunström förordar. Tunström hävdar att ”sådana avtal inte är ovanliga i regionerna”, vilket man nog kan ifrågasätta.

I en debattartikel 2015 fastslog fyra av tidigare nämnda förbund, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och RFSU gemensamt fast: ”Detta är inte heller en lokal fråga. Därför kan inte vårdgivare och lokala arbetsgivare öppna för ”lokala samvetsklausuler”.

Liberalernas förslag är intressant och bör tas på allvar. Men förmodligen bör man avvakta Europadomstolens prövning av de båda vårdvägrande barnmorskorna som inte fått jobb de velat ha.

Det är tydligt att Liberalerna med detta lagförslag markerar avstånd till den socialkonservativa grupperingen i svensk politik, främst Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Man gör väldigt klart att det är den vårdsökande kvinnans rättigheter som behöver skyddas.

Liberalerna har för en gångs skull dristat sig att stå upp till liberala idéers försvar.

Om de gjort det oftare hade den senaste regeringsbildningen kunnat vara klar i oktober förra året istället för att dra iväg till januari.