Majorens massiva misslyckande

Foto: Joakim Carlsson

Det har varit en fascinerande vecka.

Jan Björklund deklarerade i veckan att han ska lämna partiledarposten i Liberalerna vid partiets landsmöte i november. Det beskedet kom en aning försenat, närmare bestämt fyra år för sent.

Jan Björklund är ett fenomen i svensk politisk historia. Ingen har levererat så usla valresultat för ett borgerligt parti och fått sitta kvar som partiledare. Det ska inte vara möjligt. Resultatraden i riksdagsvalen talar sitt tydliga språk: 2010: 7,06 %, 2014: 5,42 %, 2018: 5,49 %.

I den mån Jan Björklund varit en tillgång för sitt parti som ledare, så inte är det som röstmagnet. Istället har han etablerat sitt parti som lindansare strax ovanför fyraprocentsspärren.

Jan Björklund gjorde som partiledare två valresultat som är sämre än Ola Ullstens 1982, ett valresultat som före Björklund utgjorde bottenmärket i svensk liberal politik. Ändå verkar Björklunds eftermäle att bli mindre skamfilat än Ullstens.

Något har det att göra med åtta år i regeringen. Det har också att göra med Björklunds ledighet i samvaron med allmänheten och media. Ett tal av Ola Ullstens motsvarade två medelstarka sömntabletter. Det kan man inte påstå om Jan Björklund.

Väljarna genomskådade dock att även om Jan Björklunds stil kunde imponera, gällde inte det den praktiska politiken. På det område som han själv gjorde till sitt eget, skolan, blev hans misslyckande massivt. Under åtta år som minister på utbildningsområdet kunde han bara redovisa ökad skolsegregation och sämre kunskapsresultat.

Utan tvivel har den förre majoren under två decennier varit landets mest profilerade skolpolitiker, men han har varit det med ett ironiskt stort förakt för forskning och vetenskap. Björklund handskades oerhört vårdslöst med fakta när han skulle framställa den svenska skolan under socialdemokratin som ett katastrofområde och har inte nämnvärt brytt sig om vad forskarna säger om hjärnans funktioner och hur inlärning fungerar under sitt papegojaktiga försvar för ”katederundervisning”.

Ett typexempel är att nästan varenda remissinstans sa nej till betyg från årskurs fyra, däribland Skolverket, Skolinspektionen, Barnombudsmannen, båda lärarförbunden och samtliga tillfrågade lärosäten. Lik förbannat har Björklund envisats, vilket som en del av en kompromiss ledde till en försöksverksamhet under den rödgröna regeringen och att denna idioti också letat sig in i Januariavtalet.

Man kan imponeras av Björklunds stil och emellanåt stora politiska fingerfärdighet. Men innehållet, åh, innehållet…

I ledande kretsar inom socialdemokratin har det länge funnits en dröm om ett samarbete med Liberalerna för att spräcka upp den fördummande och skadliga blockpolitiken. Bland de socialdemokratiska gräsrötterna har dock alltid misstänksamheten mot ”magistrarnas parti” varit påtaglig.

Liberalerna, och innan dess Folkpartiet, har av de flesta inom arbetarrörelsen avfärdats som pratmakare.

Liberalernas olyckliga vana att prata sönder alla frågor in i minsta atom fick en aktuell illustration när tv i förra månaden sände debatten från partirådet där man skulle ta ställning till det som blev Januariavtalet. Ytterst få av ombuden avstod från att yttra sig och ingen använde ett ord om det gick att använda tio. Emellanåt fick man som tv-tittare lämna skärmen och skaka hyperboler ur öronen.

I det sällskapet har Björklund framstått som ovanligt tydlig och beslutsfähig.

Det sistnämnda har utan tvivel gett honom stöd bland partiets anställda funktionärer. Det grepp han hade om partiorganisationen var också det som hjälpte honom att avstyra Birgitta Ohlssons utmaning om partiledarposten för två år sedan.

För partiets del var det olyckligt. Det var överhuvudtaget fel att Björklund stannade efter valet 2014. Det var då han borde ha avgått, inte nu.

I skuggan av Björklund har nämligen nästa politikergeneration i Liberalerna vissnat. Birgitta Ohlsson försvann efter öppen tvekamp. Andra verkar helt enkelt ha tappat sugen.

Förre ministern, gruppledaren och partisekreteraren Erik Ullenhag häckar i Jordanien som ambassadör. Förre ministern Nyamko Sabuni har tidigare nämnts som ett tänkbart partiledarämne, men har varit borta från heltidspolitiken i sex år.

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström är ett större namn i EU än i sitt eget parti och verkar inte ha någon större lust att återvända till den svenska tillvaron. Den finanspolitiske talespersonen Mats Persson var en av de starkaste motståndarna till Januariavtalet. Nygamle Johan Pehrsson var åtminstone tidigare för kontroversiell för att bli en lyckad ledarkandidat.

Maria Arnholm har en omfattande politisk bakgrund bland annat som minister, men eftersom hon varit partisekreterare de senaste åren är hon delansvarig för Björklunds politik och att den inte nått framgång bland väljarna.

Jan Björklund gjorde sin viktigaste insats i politiken när han beredde vägen för Januariavtalet. Det ska räknas honom till godo. Samtidigt innebär det att han lämnar efter sig ett djupt splittrat parti nära gränsen för att trilla ur riksdagen och utan några självklara kandidater till partiledarposten.

Det kan aldrig ge ett godkänt betyg för Björklund som partiledare.