Några sista ord på vägen

Foto: SÖREN ANDERSSON / TT

Ett av den svenska politikens mest slitna uttryck i valtider är att det vi nu står inför är ett ödesval. Inte sällan används det när politiker, från höger till vänster, särskilt vill understryka valets betydelse för framtiden.

Den här gången känns uttrycket mer relevant än annars. Efter några veckors intensiv valrörelse är det många som känner att någonting alldeles särskilt står på spel. Att det handlar om vår demokrati och vårt jämlika människovärde.

Det som har förstärkt denna känsla är inte att Sverige kan få ett högerextremt parti invalt i riksdagen. Jimmie Åkessons parti har faktiskt suttit där i åtta år.

Snarare handlar det om en femtedel av de röstberättigade som, enligt opinionsmätningarna, kan komma att rösta på Sverigedemokraterna.

När det är så många så är det inga väljare i marginalen. Då kan det vara en granne, en arbetskamrat, en bekant, en släkting eller en gammal vän, som med öppna ögon väljer detta obehagliga parti.

Ett parti som hotar jämställdheten mellan män och kvinnor; som attackerar den arbetsrättsliga lagstiftningen; som vill ta ifrån många människor deras rötter och identitet när möjligheten till dubbla medborgarskap ska försvinna; som i det närmaste struntar i miljöfrågorna; som är otäckt fixerat kring vad som är svenskt eller inte; som inte vill hjälpa människor som flyr för sina liv och som skär ner på välfärden och sänker skatterna kraftigt. Ett parti vars svans sprider hot och hat omkring sig.

Många känner helt enkelt in i märgen att det är ett parti som faktiskt angriper de och deras familjer i vardagen, som vill ta ifrån människor deras rättigheter och göra Sverige hårdare och kallare. Och är det inte just de själva som påverkas först och närmast, så är det medmänniskorna som är under attack.

Det finns dessutom en hårdhet, en svärta, en misstro, en kuslig historia och en sparka-uppifrån-och-nedåt-attityd omkring detta parti som upplevs som olustig.

Det finns företrädare för detta parti som gång efter annan ertappas med att ha nynazistisk anstrykning, som gör sig lustiga över förintelsen, som hotar och hetsar och misstänkliggör, som delar in människor beroende på deras etniska bakgrund, deras religion och varifrån de kommer.

Det här är illa nog.

Men mångas obehag – i vissa fall till och med rädsla – förstärks eftersom de känner att de inte riktigt vågar lita på att partierna på den borgerliga kanten, när det väl gäller, när sanningens minut är här, verkligen kommer att hålla armlängds avstånd till detta parti.

Visst har man hört vad Annie Lööf och Jan Björklund säger. Visst har de och deras två partier, liksom många andra, har tagit debatten med det högerextrema partiet. Det är och har varit välkommet.

Men kan man vara förvissad om att Moderaterna och Kristdemokraterna håller rågången, att de inte kommer att förhandla med Åkessons parti bakom draperierna, att det inte kommer att göras eftergifter, när den attraktiva makten står på spel?

Kan man verkligen vara säker på att Lööf och Björklund inte kommer att ge sitt stöd åt Ulf Kristersson som moderat statsminister i en roll där han behöver Jimmie Åkessons riksdagsmandat för att besätta regeringsmakten och regera Sverige?

Vi vet nämligen att när högerextrema, nationalistiska eller högerpopulistiska partier har fått makt och inflytande har det nästan alltid gått via stöd från konservativa partier.

Ibland har det skett medvetet maktlystet, ibland naivt omedvetet. Här förskräcker både historien och vår egen samtid.

Eller som Stefan Löfven själv sagt några gånger i valrörelsen: nu i årets val gäller det att ställa sig på rätt sida av historien.

Allt detta gör att många känner att väldigt mycket mer än vanligt står på spel.

Med andra ord är det inte enbart ett traditionellt val som handlar om skatter och välfärd, trafikinfrastruktur och vårdmiljarder, bostadsbyggande och föräldraförsäkring, betyg i skola och polislöner - den här gången är det så mycket större än så.

Det handlar om vilket Sverige vi ska ha i framtiden och vilka värderingar som det ska präglas av.

Det handlar om hur samhällsproblem ska angripas: med gemensamt ansvarstagande och solidaritet, med jämlikhet och omfördelning – eller med syndabockstänkande, exkludering och egoism. Ska vi möta framtiden tillsammans, eller var och en för sig själv? Ska vi se varandra som medmänniskor eller som motmänniskor?

Man kan därför, även om uttrycket är slitet, tala om ett riktigt ödesval.

Har du inte förtidsröstat så glöm inte att rösta idag. Det är, som sagt, mycket som står på spel.