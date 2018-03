Njut av din rätt i Edéns lustgård

Det har varit fascinerande 100 år.

Ett antal tunga namn med förflutet i politiken skrev nyligen i en artikel på DN Debatt om att Nils Edén borde hedras med en byst. Edén var statsminister när den allmänna rösträtten beslutades för 100 år sedan.

Det är resultaten som räknas och sanningen är att demokratin varit oerhört framgångsrik, jämfört med alla tidigare styrelseformer vårt arma land haft. Det folkliga inflytandet har förbättrat livet för alla under de nästan 100 år vi haft allmän och lika rösträtt. Det har varit en tid av utveckling och oförlikneligt välstånd.

Trots att Sverige envisas med att vara en monarki, finns det i dag knappast någon som önskar en återgång till ett kungligt politiskt inflytande. Sedan Torekovkompromissen är kungen föga mer än en marionett och så bör det förbli. Inte ens landets rojalister verkar överdrivet sugna på att öka kungens makt på de folkvaldas bekostnad.

Därför har vi råd med att behålla vår anakronistiska monarki som en påminnelse om sämre tider. Allt som nu behövs är tålamod till den dagen alla i familjen Bernadotte också inser det absurda i charaden och blir republikaner.

Det är givetvis inte fel att hedra Nils Edén, även om han var långt ifrån ensam. Vägen till allmän och lika rösträtt var lång och törnbeströdd under flera decennier. Ingen fråga har varit så debatterad och så fast på den politiska agendan som rösträttsfrågan var under det sena 1800-talet och fram till beslutet om allmän och lika rösträtt den 17 december 1918. Inte ens kärnkraftsdebatten eller EU-frågan kan konkurrera.

Det var liberalerna som gick bräschen och för det ska de hedras. Den tidiga rösträttsrörelsen och liberalismen är starkt förenade. Den svenska arbetarrörelsen var dock också tidigt med på banan och 1902 genomfördes en politisk storstrejk för allmän och lika rösträtt. 120 000 personer deltog.

Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom det finns en tendens till glad och obekymrad historieförfalskning inom dagens politiska höger. En av alla de moderata partisekreterare som svischat förbi de senaste åren, Sofia Arkelsten, är mest ihågkommen för att ha påstått att hennes parti varit drivande för fri och lika rösträtt. Kalmar oppositionsråd Christina Fosnes har också haft diverse kontrafaktiska (och kufiska) uppfattningar om historien på sin blogg.

Våren 1917 sprack regeringen under ledning av Hjalmar Hammarskjöld (”Hungerskjöld”). Han ansågs ha förvärrat försörjningsläget genom att inte vilja teckna ett handelsavtal med Storbritannien med hänvisning till neutraliteten under kriget.

Under hans efterträdare Carl Swartz ökade hungerkravallerna och under trycket av dem skärpte Socialdemokraterna och de liberala kraven på allmän och lika rösträtt.

Vid valet till andra kammaren 1917 fick liberalerna och Socialdemokraterna tillsammans nästan 60 procent av rösterna och tog över regeringsmakten. Statsminister blev liberalen Nils Edén. Snabbt försökte man få igenom ett förslag om allmän och lika rösträtt som gick igenom andra kammaren, men föll i den av högern dominerade första kammaren.

Därmed blev striden väldigt tydlig. Pressen på den konservativa högern var stor och rädslan för en revolution som i Ryssland växte i den eleganta salongerna.

Det gjorde att man till sist måste acceptera någon form av rösträttsreform, men man trilskades in i det sista. Sent kastade man in ett eget förslag där rösträtten nog skulle vara ”allmän och fri”, men lägsta rösträttsålder vara 34 år! Låt oss då minnas att medellivslängden vid denna tid var cirka 60 år.

Eter en del kompromissande antogs förslaget om allmän och lika rösträtt.

Men gamle Hungerskjöld kunde inte avstå från att i första kammaren förklara att man nu öppnade för syndafloden: ”Jag tror inte på demokratiens förmåga att lyckliggöra ett folk, allra minst den sortens demokrati som det här är fråga om och som sannolikt ganska fort kommer att leda till massvälde. Förtryck ovanifrån är svårt, förtryck nerifrån massan är olidligt. Det är erfarenheten av alla tiders historia. Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, innebär att makten läggs i deras hand, som är minst kompetenta att handhava den. Att detta ska vara till lycka för land och folk är mig ofattligt. ”

Nils Edén svarade att allt säkert inte skulle bli ”ett ideallandskap i månljus och stjärnglitter”, men att det var rätt väg mot en ljusare framtid.Det är väl ingen tvekan om vem av Edén och Hammarskjöld som fick mest rätt.

Men jag vet ändå inte om en byst är det bästa sättet att hedra Nils Edén. Det vore nog lämpligare att döpa en park efter honom: Edéns lustgård.

Det är också ett bra smeknamn för den svenska demokratin i stort.

Joakim Carlsson