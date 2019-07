Foto: Andi Loor / SvD / TT /

Palmedalen. Just nu pågår Almedalsveckan i Visby där allehanda politiker, opinionsbildare, lobbyister och andra intresserade samlas för att samtala om politik och samhällsfrågor. Ibland går just Almedalen under namnet Palmedalen eftersom arrangemanget har sitt ursprung i de sommartal som Olof Palme höll på just denna plats sedan slutet på 60-talet. På bilden är året 1981 och oppositionsledare Palme håller just ett sådant tal på plats.