Riksbankens problemfyllda tillvaro

Penningpolitik är ett ämne som inte direkt eldar upp massorna. Men hur Riksbanken klarar sin uppgift att uppfylla inflationsmålet och vilken syn de har på samspelet mellan penningpolitiken och arbetsmarknaden är jätteviktiga frågor för svensk ekonomi.

I förra veckan kom den senaste inflationssiffran. Det ser ut som att inflationen ligger ganska nära det nya målet – KPIF ska vara 2 procent. Problemet är dock att en stor del av prisökningarna kommer från energipriser och den underliggande inflationen är enbart 1,4 procent.

Om inte Riksbanken klarar att på sikt hålla inflationen kring målet så betyder det att styrräntan satts onödigt högt och efterfrågan i ekonomin blir då onödigt låg. Detta var mycket tydligt åren 2011 till 2015 då inflationen, tack vare dåligt förd penningpolitik, avvek kraftigt och systematiskt under målet och arbetslösheten i Sverige fastnade på en hög nivå.

De senaste åren har Riksbanken istället lagt mycket kraft på att försöka få en högre inflation i Sverige. Men löneökningarnas bidrag till prisökningen är svagare än väntat.

En förklaring kan tyvärr vara den tidigare förda penningpolitiken. När arbetsmarknadens parter sluter fleråriga löneavtal siktar man in sig på att inflationen kommer att ligga på målet. När den de facto under flera år hamnade betydligt under fick det till följd att reallöneökningarna blev större än det beräknade löneutrymmet.

Detta har sedan blivit en tänkbar förklaring till att lönerna från 2016 och framåt istället har ökat förhållandevis svagt. Fackets förhandlingsstyrka försvagades, vilket alltså numera har blivit ett potentiellt problem för Riksbanken.

Under den borgerliga regeringsperioden 2006–2010 gjordes en rad reformer som fick stor betydelse för den fackliga anslutningen i Sverige. De viktigaste var en kraftfull höjning av avgiften till a-kassan, slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och a-kasseavgifter samtidigt som arbetslöshetsförsäkringen försämrades.

Under denna period befolkades finansdepartementet av en rad statssekreterare som samtliga hade en bakgrund på Riksbankens utredningsavdelning, inklusive finansminister Anders Borg själv. Politiken ledde till att antalet fackligt anslutna minskade med 245 000 individer på några år. Andelen fackligt anslutna arbetare minskade från 79 procent till 72 procent mellan 2006 och 2008.

Politiken motiverades med att arbetslösheten skulle minska men fungerade istället utmärkt för att försvaga facket. Den minskade arbetslösheten uteblev.

What goes around comes around, sägs det. Det har periodvis varit ett högt spel med den svenska modellen och fackföreningsrörelsen.

Det är dags att ekonomer på viktiga institutioner i Sverige inser att en stark fackföreningsrörelse inte är ett hot mot svensk arbetsmarknad och ekonomi – utan en grundläggande förutsättning för tillväxt (och inflation).

Åsa-Pia Järliden-Bergström

Kolumnisten är LO-ekonom