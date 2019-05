Svensk politiks värsta gnällbänk

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det har varit en fascinerande vecka.

Det borde vara skördetid för Miljöpartiet. Klimatfrågan är större än någonsin i debatten.

På något oförklarligt sätt har ändå partiet lyckats bli de akterseglade töntarna i en debatt som faktiskt visar att deras varningar varit korrekta.

Igår startade partiets årliga kongress, vilket i medierna på förhand hanterades som en välbevarad hemlighet.

Ett nytt manligt språkrör ska väljas. Men framförallt måste man få tillbaka lite glädje i partiet. Åren i regeringen har tagit obegripligt hårt på partiet.

Det saknas nämligen inte framgångar för Miljöpartiet under åren vid makten. Men miljöpartisterna har konsekvent fört uppmärksamheten till sina politiska förluster istället för till sina framgångar. Detta politiska självskadebeteende är en av svensk politiks mest fascinerande företeelser.

Jag tror att Miljöpartiet behövs i svensk politik, men jag kan omöjligen ge partiet några goda råd. Deras partikultur av offentligt vädrad internkverulans är mig så främmande att jag inte vet vad jag ska föreslå.

Per Bolund är nominerad att ta över som manligt språkrör efter Gustav Fridolin. Det enda problemet med det är att Bolund är en typ av politiker som miljöpartister egentligen inte gillar. Bolund har jobbat på i sina positioner utan att alltid göra så mycket väsen av sig och partiet belönar folk som gör mycket väsen av sig. Miljöpartiet är bildstormarnas parti i svensk politik.

Att Gustav Fridolin vid 35 års ålder är en förbrukad kraft för Miljöpartiet borde säga något. Genom att förkroppsliga kompromissandet som krävts av den mindre parten i en regeringskoalition har unge Fridolin snabbt förlorat sin goodwill bland partikamraterna.

Att äldre partikamrater och före detta språkrör varit mer än villiga att sätta knivar i ryggen på de nuvarande språkrören genom diverse utspel har naturligtvis inte hjälpt upp saken.

På ett sätt kan jag respektera Carl Schlyter och Max Andersson som lämnade och startade Partiet Vändpunkt. Det är ett barnsligt grandiost agerande som bara leder till förströdda mediereaktioner innan de försvinner in i anonymiteten, men deras kritik kommer nu i alla fall utifrån.

Den verkliga undermineringen görs av folk som hela tiden ifrågasätter partiledningens ideologiska renlärighet och motiv. Det är märkligt att få av de agerande verkar se parallellen med den svenska 1960- och 1970-talsvänstern som gick under i splittring och osämja efter att ha ägnat år efter år till att mäta vem som hade störst ideologisk renhet.

Miljöpartiet har svensk politiks värsta gnällbänk och det håller på att kosta partiet dess framtid.

Jag svarade för ett tag sedan på en läsarfråga om varför jag brukar påpeka Sverigedemokraternas nazistiska rötter. Trots att jag svarade med viss utförlighet har läsaren i fråga hört av sig igen.

Så här skriver personen: ”Det är sant att de övriga partierna inte har Nazistiska rötter, men de anammade Nazistiska idéer under den Nazistiska eran i Tyskland. Så vad är skillnaden? Vore tacksam om du förklarar det för mig.”

Svaret på den frågan låg egentligen mellan raderna i mitt förra svar, men jag ska gärna förtydliga mig.

Det finns egentligen få idéer som gör nazismen originell. Aggressiv nationalism var inget nytt. Att förfölja och förbjuda politiska motståndare och sätta dem i fängelse var heller inte originellt, det hade furstar och andra makthavare gjort länge.

Antisemitismen var utbredd i Europa redan under medeltiden, den blinda lydandet av auktoriteter härstammade ur det militära preusseriet, rasbiologin och tvångssteriliseringarna grundade sig på eugeniken som föddes i Storbritannien i slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet blev en stor rörelse i USA. De nazistiska tankarna var destruktiva, men i de flesta fall inte nya.

Det originella med nazismen var istället koncentrationen av totalitära idéer och den beslutsamt organiserade hänsynslösheten i ett parti. Världen hade aldrig tidigare skådat en så effektiv destruktiv politisk kraft.

Nu kan jag inte veta vilka nazistiska idéer som min brevvän anser att de svenska riksdagspartierna anammade under ”den nazistiska eran”, men bland de etablerade partierna drev inget parti en nazistisk agenda. Tvärtom bröt högerledaren Arvid Lindman 1934 med det dåvarande fristående ungdomsförbundet, Sveriges Nationella Ungdomsförbund, eftersom det influerats av nazismen.

Alla de stora svenska partierna stödde demokratin under andra världskriget och val genomfördes även under krigsåren 1940 och 1944. Påståendet att det ledande partierna i Sverige under krigsåren anammade nazistiska idéer styrks inte av fakta.

Krigsslutet 1945 ändrade synen på människan. Förintelselägrens ohygglighet fick mänskligheten att säga ”aldrig mer”. Diskussionen om mänskliga rättigheter präglade decennier efter kriget.

Men 43 år efter att förintelselägren öppnades var folk som faktiskt trodde eller hade trott på nazismen med och bildade ett nytt politiskt parti: Sverigedemokraterna. Partiet man bildade må ha haft ordet ”demokraterna” i namnet, men det man samlades runt var att ”stoppa invandringen”. Det var inte svårt att känna igen retoriken om att stoppa och utesluta vissa människor och upphöjandet av nationen till någon form av mytologiskt väsen som måste skyddas.

Det, min brevskickande vän, är skillnaden. Bland Sverigedemokraternas rötter fanns människor som inget förstått av Auschwitz och Treblinka.

Om man inte har lärt av det, vad begriper man då?