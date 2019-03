Det har varit en fascinerande vecka.

Kristdemokraternas besked att de är öppna för samtal med Sverigedemokraterna är ett intellektuellt och moraliskt magplask som kommer att stå partiet dyrt. Ebba Busch Thor tror det säkert inte just nu, men det är nu hennes politiska ökenvandring tar sin början.

Varför ska skulle någon vilja rösta på SD Light om SD finns att tillgå?

Jag har skrivit en hel del tidigare om Kristdemokraternas principlöshet och vindflöjelbeteende. I kombination med deras anspråk på att i högre grad än andra partier styras av fast moral och etik är det inte särskilt smakligt.

Den här gången är det rent ut sagt motbjudande. Speciellt som KD-ledaren valde FN-dagen mot rasism och diskriminering för att berätta om sin nyfunna tolerans för Sverigedemokraterna.

Låt oss då tala en liten stund om ett begrepp som borgerliga politiker älskar, nämligen värderingar. Om värderingar är en grundläggande uppfattning om ett tillstånd eller resultat, en uppfattning om vad som är bra och dåligt, vad säger då Kristdemokraternas vändning om partiets värderingar?

Deras nya samtalspartner SD är alltså ett parti som har nazistiska rötter, som sedan flera år tillämpar noll tolerans mot rasism och nazism, men ständigt har nya uteslutningsärenden.

Ledande företrädare har yttrat mycket egendomliga saker om minoriteter ställning i landet och den avgående gruppledare och chefsideologen twittrade på valnatten:

”Vi har inte valt det här, men våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död.”

Låter det verkligen som ett politiskt parti med vilket det är livsviktigt att föra samtal? Låter det som ett parti som delar de ”judisk-kristna värderingar” som Kristdemokraterna så gärna hänvisar till?

”A man is known by the company he keeps” brukar britterna säga. Vårt val av vänner avslöjar vår karaktär.

Kristdemokraternas vilja att skaffa sig demokratiskt tvivelaktiga vänner, skapar givetvis frågor om vilken väg partiet kommer att ta politiskt i framtiden.

Hittills har marschen rakt högerut varit obruten sedan den inleddes i början på 1980-talet. Nu måste man fråga sig hur långt partiet kan gå innan det trillar över kanten.

På denna ledarsida har vi länge talat om att en extremallians formerats i svensk politik efter uppsägande av Decemberöverenskommelsen och Anna Kinberg Batras öppning mot SD i januari 2017. KD har varit pådrivande för att de borgerliga partierna ska öppna uppåt mot Sverigedemokraterna.

Utifrån de värderingar som Kristdemokraterna säger sig ha, är det fullständigt obegripligt och absurt. Men struntar man i värderingar och enbart talar maktpolitik, är det lika logiskt på kort sikt som det är korkat på lång.

Att Sverigedemokraterna älskar KD:s omsvängning är självklart. Alla som minns valnatten, minns också besvikelsen i SD-leden. Det är inte så säkert att partiet tålt den fortsatta maktlöshet som Januariavtalet innebär.

Men när Kristdemokraterna nu ändrar inställning och åter knuffar på Moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna, inger det naturligtvis hopp hos SD:s sympatisörer.

Ironiskt nog skapar det förmodligen mer hopp inom SD än inom KD, där ju partiledningen verkar ha varit splittrad när det gäller det kloka i denna invit.

Jublet hos Sverigedemokraterna och den blandade reaktionen i de kristdemokratiska leden är symptomatisk. Det är bara SD som i längden vinner på att andra partier närmar sig.

Kortsiktigt kan KD vinna en del väljare främst från Moderaterna. Det finns utan tvivel en del frustration i högerpartierna över att man inte bortser från SD:s obehagliga sidor och helt enkelt betraktar det som ytterligare ett högerparti.

Men långsiktigt är KD:s nuvarande strategi katastrofal för partiet. Man har lämnat kärnväljarna bakom sig för en betydligt mer flyktig högeropinion.

Precis som när det gäller DÖ är det KD som leder och Moderaterna som följer efter i kopplet.

Ulf Kristersson skrev på fredagen på Facebook (borde han inte lärt sig att inte kommunicera den vägen?) att man kan samtala med Sverigedemokraterna, men inte ”särskilt förhandla vår politik med Sverigedemokraterna”.

Det kan betyda i stort sett vad som helst och lär nog göra det långt innan himlen faller ner.

Jag funderade länge på när jag tidigare hört någon lika elegant som moderaten Tomas Tobé nu i veckan argumentera för ökad kärnkraftanvändning. Tobé framförde ju Moderaternas åsikt att EU borde fördubbla sin kärnkraftsbudget för miljöns skull.

Till sist kom jag på det: det var ju rakt av Eddie Meduza!

”Det e ett jävla tjatande om våran energi

Men var vi tar den från det ska ni ta och skita i

För atomkraft den är jättebra och nyttig som fan, jajamän

Så ni som ä emot den ni begriper ingenting

Och den som protesterar åker på en högersving

Mera kärnkraft!”

Om någon på Moderaternas partikansli orkat tonsätta Tobé hade han nästan kunnat uppnå raggarikonens trovärdighet.