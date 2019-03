Ansökan kom bort i posten - mister 1,5 miljoner

Foto: HENRIK MONTGOMERY

Mönsterås kommun går miste om drygt 1,5 miljoner kronor efter en dom i förvaltningsrätten i Uppsala. Ansökan om pengarna kom in för sent, men kommunen hävdade att de kom bort.

Kommunen skickade in ett flertal ansökningar till Migrationsverket för att få ersättning för asylsökande barn i både grundskola och på gymnasiet under en period 2016. Men Migrationsverket avslog ansökningarna och hänvisade till att de hade kommit in för sent.

Kommunen överklagade då detta och förklarade att man skickat in handlingarna redan i januari 2017 men att ansökningarna kommit bort i posthanteringen. Efter att detta upptäckts i februari 2018 skickade kommunen in kopior på ansökningarna.

Migrationsverket höll fast vid att ansökningarna kommit in för sent och att kommunen därmed inte har rätt till ersättning, och förvaltningsrätten håller med om detta. Senast den 31 december 2017 skulle ansökningarna ha varit inlämnade.

”Det är ostridigt i målet att ansökan inte har kommit in i rätt tid. Kommunen anför att ansökan har skickats i rätt tid men kommit bort i posthanteringen. Det är en allmän princip att meddelanden sänds på avsändarens risk. Kommunen har inte kommit in med något som visar att ansökan har skickats i rätt tid” skriver rätten i sin dom.