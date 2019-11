Dubbelkvartett ger adventskonsert i kapell

Foto: Jonas Persson

Nu på lördag den 30 november blir det adventskonsert med dubbelkvartetten Tatonia i Skogskapellet i Mönsterås.

– Vi brukar ofta sjunga i kyrkan och just i år blir det en adventskonsert i samband med en andakt från församlingens sida, säger Gunnel Jakobsson som är en av körmedlemmarna.

På repertoaren står en hel del traditionella adventssånger, som till exempel psalmen Bereden väg för herran och Joy to the world, men även nyare sånger som Välkommen hem Sprid ditt ljus och Have yourself a merry merry Christmas.

Kören har sjungit tillsammans i snart 15 år och medverkar vid olika evenemang i kommunen och även på andra orter.

– Bland annat brukar vi besöka äldreboenden i Ålem och Blomstermåla och sjunga för de som bor där, säger Gunnel Jakobsson.

En gång i veckan träffas kören för att repetera tillsammans. Ytterligare en konsert väntar innan året är slut, nämligen en en välgörenhetskonsert i hembygdsgården i Mönsterås den 17 december.