Polis prejade bilist efter vansinnesfärd genom Mönsterås

Strax efter 18.00 på söndagskvällen observerar polis ett fordon på E22 som de bestämmer sig för att kontrollera.

– Bilen har brister, men när vi ska stoppa den vill föraren inte stanna och försöker istället köra ifrån oss, uppger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Polisen följer då efter bilen som tar sig in på Storgatan, Parkgatan och Torggatan innan polisen på Ringvägen slutligen lyckas preja bilen och stoppa föraren, som är en man i 25-årsåldern. Under jaktens gång hinner mannen köra ut i fel körfält, upp på både cykel- och gångbana samt in i trädgården till ett bostadshus.

– Mannen är en för oss välkänd herre som nu sitter anhållen för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, drograttfylleri och narkotikabrott, säger Robert Loeffel.