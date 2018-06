Modulbygge på Krungårdsskolan

Just nu byggs det moduler på Krungårdsskolan. Modulerna kommer hysa in två klassrum samt grupprum och de byggs för att möta det växande elevantalet på skolan. Arbetet kommer pågå under sommaren och förväntas vara klart till höstterminen 2018. I samband med monteringen av modulerna asfalteras en del av skolgården och fotbollsplanen och löparbanan justeras.

Även Mölstadskolan i Mönsterås byggs ut med moduler, vilket tisdagen den 3 juli kan leda till svår framkomlighet i trafiken när modulen, som är 4 meter bred ska köras genom Mönsterås.