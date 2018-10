Nya fullmäktige inledde med votering

Elva minuter in i första mötet med nya fullmäktige blev det votering.

Det var när presidiet skulle väljas. Jens Robertsson (C) omvaldes som ordförande och ny första vice ordförande blev Lars Hollner (S). Men när Agnetha Landberg (C) föreslogs få fortsatt förtroende som andra vice ordförande, lanserade Roger Sunesson (SD) ett eget förslag, sin partikollega Christer Olsson.

Det resulterade i en sluten votering där det blev 25 röster för Landberg och åtta för Olsson, resten var blanka röster. Enligt Robert Rapakko (S) var det dock ingen större dramatik bakom Socialdemokraternas val att lägga blanka röster.

Roland Åkesson (C) inledde fullmäktige som ålderspresident då han varit med där längst. Första gången han valdes in var 1982. Den nya fullmäktigeförsamlingen är den 14:e sedan kommunsammanslagningen. Han konstaterade att jämställdheten förbättrats under åren. Första fullmäktige utgjordes av 42 män och sju kvinnor.

– I dag är det 24 kvinnor och 25 män, sa Roland Åkesson och påminde också om att väljarna är politikernas uppdragsgivare.

Det var en kort ärendelista. En snabb genomgång av delårsbokslutet gjordes. Anders Johansson (C) påpekade att prognosen pekar på minusresultat vid årsskiftet och att man måste ta situationen på allvar, men att han ändå har gott hopp om att det ska bli plusresultat vid årets slut.

Robert Rapakko uttryckte, precis som tidigare, oro då man inte vet vad utfallet faktiskt kommer att bli, men betonade också att det finns en osäkerhet i prognosen. Man har dock precis upphandlat ett bättre uppföljningsinstrument som förhoppningsvis ska ge säkrare prognoser framöver.