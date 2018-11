Rätten friade rattfyllerist från grov olovlig körning - ”Körde en sådan kort sträcka”

Foto: Johan Nilsson/TT

Gång på gång har mannen dömts för rattfylleri och olovlig körning. Han har tidigare dömts till fängelse, böter, skyddstillsyn eller behandling. Den här gången blev det 4 000 kronor i böter.

Han dömdes enbart för rattfylleri och frikändes från grov olovlig körning. Mannen nekade till olovlig körning och menade att han ”körde en sådan kort sträcka”. Han hävdade att hans körning utan körkort är tillåten enligt körkortslagen med hänvisning till syftet. Han hade hämtat ved i skogen med en traktor och släp och skulle till en sädestork, och hade kört ungefär två kilometer och hade 500 meter kvar när han stoppades. Vid polisens kontroll uppgick alkoholkoncentrationen i utandningsluften till 0,19 milligram per liter.

Åklagaren uppgav vid slutanförandet under rättegången att körningen skulle kunna falla in under undantaget i körkortslagen. Tingsrätten ansåg sig inte ha tillräckliga skäl för att göra en annan bedömning och därför valde man att frikänna mannen från grov olovlig körning.

Det finns cirka 15 anteckningar på mannen i belastningsregistret, nästan alla handlar om trafikbrott. Han har bland annat dömts till fängelse tidigare. Vid förra tillfället, i maj i år, dömdes han till skyddstillsyn, vård och behandling istället för två månaders fängelse. Tingsrätten motiverade den domen med att mannen hade sökt hjälp för att få till en förändring och att det skulle vara skadligt att på nytt döma honom till fängelse.