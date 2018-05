Störning av skarvar stoppas av domstol

Foto: Hasse Holmberg

Efter att två fågelklubbar protesterat tvingas kommunen nu omedelbart stoppa störningarna av skarv i Timmernabben. Men kommunen ger inte upp utan tänker kämpa vidare i domstolen.

Men Oskarshamnsbygdens fågelklubb, OBF, samt Östra Smålands ornitologiska föreningen, ÖSOF, har protesterat och vänt sig till mark- och miljödomstolen med ett överklagande.

”I detta fall handlar det ju inte om skador på näringar utan att människor känner sig störda av skarvkolonierna. Redan det skälet är både subjektivt och grumligt”, skriver Åke Nilsson och Jan Brenander, ordförande i de båda klubbarna.

De menar att resonemanget är vanskligt och kan medföra konsekvenser även för andra fågelarter.

”Nästa exempel blir kanske koltrastar som sjunger under tidiga sommarmorgnar eller tornseglare som far skriande omkring under sommarkvällar.”

I ett yttrande till mark- och miljödomstolen gav kommunen sin syn på saken. Man anser inte att störning av skarven kan jämföras med skyddsjakt, då man varken skadar eller dödar fåglar.

”Avsikten med störningarna är endast att få skarven att välja annan boplats” skrev miljöchefen Anneli Nielsen och kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C) i yttrandet.

De påpekar att skarvkolonierna ligger nära bostadsbebyggelse och orsakar stora olägenheter för de boende i form av lukt av rutten fisk, fågelavföring och flugor.

”Att Östra Smålands ornitologiska förening insinuerar att kommunen skulle begära störningsåtgärder med hänvisning till fågelsång visar på ett stort oförstående för vilken typ av olägenheter som två så pass stora kolonier i närheten av tätbebyggelse kan medföra för de boende” skrev de också.

Men mark- och miljödomstolen går alltså på fågelklubbarnas linje och stoppar åtgärderna. I domen hänvisar man till att den utredning som ligger till grund för länsstyrelsens beslut inte är tillräcklig.

Kommunen ger dock inte upp.

– Vi överväger bestämt att överklaga beslutet, säger Anders Johansson som är förvånad över domen.

– Jag tycker att det är tråkigt att mark- och miljödomstolen inte inser det problem som de här kolonierna utgör för folket som bor i Timmernabben. Skrämselåtgärderna har haft effekt och borde ha fått fortsätta. Nu får vi se om skrämmandet har pågått tillräckligt länge så att skarven håller sig borta eller om den kommer tillbaka nu när det blir lugnt. Vi har haft ett bra samarbete med Stranda naturskyddsförening som studerat om övriga fågellivet i området störts. Vi har inte fått några rapporter om några större problem.

Hans förhoppning är att skrämselåtgärderna kan fortsätta nästa år. Från kommunens sida tänker man presentera ett bättre underlag i samband med ett överklagande.

– Jag har gott hopp om att vi kommer att vinna en sådan process.